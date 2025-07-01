"Киев может стать самым уязвимым городом": военный предупредил об опасном переломе

Основные тезисы Боровика:
- РФ усиливает обстрелы Украины дронами
- Киев может стать одним из наименее защищенных городов с точки зрения ударов дронов
- Иностранные партнеры не должны блокировать Украине помощь, и тогда ситуация может улучшиться
Сейчас наблюдается тенденция к усилению обстрелов Украины со стороны страны-агрессора России дронами.
Ситуация переломилась, и Киев может стать одним из наименее защищенных городов с точки зрения ударов российских беспилотников, в частности, из-за масштабирования оккупантами обстрелов. Такое мнение высказал действующий украинский военнослужащий, основатель компании по производству ударных БПЛА Валерий Боровик в комментарии ТСН.ua.
"Достаточно серьезными темпами в России идет масштабирование производства дронов-камикадзе типа "Шахед". Катастрофического наращивания не будет, как некоторые эксперты прогнозируют, что Россия сможет выпускать 1 тыс. - 2 тыс. единиц в сутки. К этому надо готовиться, но наращивание будет 10%-20%. Помесячно. Такое может быть, если россияне такими темпами будут развивать производство", - отметил Боровик.
По его словам, за таким наращиванием масштабов обстрелов не успевает защита систем традиционного ПВО. Он отметил, что кинетическое обезвреживание снизило свою эффективность - речь идет о пулеметах мобильных огневых групп.
"Шахеды" сейчас летают на высоте более 2-3 км, поэтому пулеметы их банально не могут достать. Часть вражеских дронов удается уничтожить, применяя другую тактику, однако в целом эффективность уменьшилась, говорит военный.
В то же время он напомнил, что РФ увеличивает производство ракет.
"При этом защита систем ПВО типа Patriot не увеличивается, а Россия наращивает мощности. Этот мой посыл - не для наших военных, которые делают героическую работу, а к нашим иностранным партнерам, чтобы они быстрее принимали решения и не блокировали нам поставки тех ударных элементов, которыми мы можем уничтожать на территории противника производственные мощности", - сказал военнослужащий.
Военный отметил, что сейчас украинские ракетные возможности не позволяют нам делать этого.
Кроме этого, он добавил, что в Украине нужно развивать также нетрадиционные средства ПВО, которые еще вчера не развивались.
"Могу сказать, что наше государство серьезно смотрит в направлении дронов-перехватчиков. Кроме того, нужны больше средств РЭБ и авиации. Но, кроме этого, нужны еще такие операции как "Паутина", удары по производственным мощностям, нужны диверсии в России", - высказал свое мнение военный.
Удары РФ по Украине дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, РФ ударила по Харькову новым дроном - что о нем известно. Только за последнюю неделю Харьков пережил 16 вражеских атак. Чаще всего оккупанты били дронами-камикадзе "Шахед".
Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об усилении опасности из-за ударов РФ. Россия наращивает производство беспилотников и скоро сможет запускать их еще больше - до конца 2025 года оккупанты могут получить возможность запускать 1000 дронов за ночь.
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на дроны в арсенале РФ. Руководитель ГУР оценил зависимость РФ от Ирана как незначительную и объяснил, почему поставки компонентов не являются критическими.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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