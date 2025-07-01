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"Киев может стать самым уязвимым городом": военный предупредил об опасном переломе

Алёна Воронина
1 июля 2025, 20:29
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Оккупанты все больше обстреливают Украину дронами, а средств противовоздушной обороны не хватает, отмечает основатель компании по производству ударных БПЛА.
Последствия атаки на Киев, Дрон
РФ усиливает обстрелы Украины дронами, Киев может стать уязвимым, отмечает военный/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС Киева

Основные тезисы Боровика:

  • РФ усиливает обстрелы Украины дронами
  • Киев может стать одним из наименее защищенных городов с точки зрения ударов дронов
  • Иностранные партнеры не должны блокировать Украине помощь, и тогда ситуация может улучшиться

Сейчас наблюдается тенденция к усилению обстрелов Украины со стороны страны-агрессора России дронами.

Ситуация переломилась, и Киев может стать одним из наименее защищенных городов с точки зрения ударов российских беспилотников, в частности, из-за масштабирования оккупантами обстрелов. Такое мнение высказал действующий украинский военнослужащий, основатель компании по производству ударных БПЛА Валерий Боровик в комментарии ТСН.ua.

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"Достаточно серьезными темпами в России идет масштабирование производства дронов-камикадзе типа "Шахед". Катастрофического наращивания не будет, как некоторые эксперты прогнозируют, что Россия сможет выпускать 1 тыс. - 2 тыс. единиц в сутки. К этому надо готовиться, но наращивание будет 10%-20%. Помесячно. Такое может быть, если россияне такими темпами будут развивать производство", - отметил Боровик.

По его словам, за таким наращиванием масштабов обстрелов не успевает защита систем традиционного ПВО. Он отметил, что кинетическое обезвреживание снизило свою эффективность - речь идет о пулеметах мобильных огневых групп.

"Шахеды" сейчас летают на высоте более 2-3 км, поэтому пулеметы их банально не могут достать. Часть вражеских дронов удается уничтожить, применяя другую тактику, однако в целом эффективность уменьшилась, говорит военный.

В то же время он напомнил, что РФ увеличивает производство ракет.

"При этом защита систем ПВО типа Patriot не увеличивается, а Россия наращивает мощности. Этот мой посыл - не для наших военных, которые делают героическую работу, а к нашим иностранным партнерам, чтобы они быстрее принимали решения и не блокировали нам поставки тех ударных элементов, которыми мы можем уничтожать на территории противника производственные мощности", - сказал военнослужащий.

Военный отметил, что сейчас украинские ракетные возможности не позволяют нам делать этого.

Кроме этого, он добавил, что в Украине нужно развивать также нетрадиционные средства ПВО, которые еще вчера не развивались.

"Могу сказать, что наше государство серьезно смотрит в направлении дронов-перехватчиков. Кроме того, нужны больше средств РЭБ и авиации. Но, кроме этого, нужны еще такие операции как "Паутина", удары по производственным мощностям, нужны диверсии в России", - высказал свое мнение военный.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Инфографика "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ ударила по Харькову новым дроном - что о нем известно. Только за последнюю неделю Харьков пережил 16 вражеских атак. Чаще всего оккупанты били дронами-камикадзе "Шахед".

Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об усилении опасности из-за ударов РФ. Россия наращивает производство беспилотников и скоро сможет запускать их еще больше - до конца 2025 года оккупанты могут получить возможность запускать 1000 дронов за ночь.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на дроны в арсенале РФ. Руководитель ГУР оценил зависимость РФ от Ирана как незначительную и объяснил, почему поставки компонентов не являются критическими.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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