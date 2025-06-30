1000 дронов за ночь: украинцев предупредили об усилении опасности из-за ударов РФ

Россия наращивает производство беспилотников и скоро сможет запускать их еще больше.

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Украинцев предупредили об усилении опасности из-за ударов РФ/ коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Основные тезисы эксперта Долинце:

РФ сможет запускать по Украине около 1000 дронов за ночь

До таких масштабов удары могут дойти к концу 2025 года

Страна-агрессор Россия увеличивает производство дронов. Сегодня атаки, во время которых РФ использует 300-400 дронов, уже не являются чем-то чрезвычайным. Но к концу 2025 года российские оккупанты могут достичь такого уровня, когда в течение одной ночи будут запускать до 1000 дронов.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "КИЕВ24". Он напомнил, что еще год назад Россия за месяц суммарно использовала для ударов по Украине до 500 беспилотников различных типов большой и средней дальности.

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"По состоянию на май-апрель это количество достигло более 5000 единиц в месяц. И в июне врагу удастся выйти на объемы до 6000 единиц. То есть атаки по 300-400 и более беспилотников (за ночь - ред.) на сегодняшний день уже не является чем-то чрезвычайным. А до конца года враг потенциально может осуществлять атаки с максимальной до 1000 беспилотников (за ночь - ред.)", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день самым большим вызовом для врага является производство не самих беспилотников типа "Шахед", а в первую очередь производство боевых частей к ним.

"И, по разным оценкам, враг может иметь уже на складах готовых по меньшей мере до 6000 таких беспилотников. Кроме того, мы видим, что развиваются и другие направления. В том числе производство и FPV-беспилотников. Так же враг продолжает экспериментировать с различными разработками. Не только с использованием оптоволоконных кабелей. Мы видим, что эта отрасль не стоит на месте не только в Украине, а в том числе и в России", - подытожил эксперт.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, был удар по Львовщине - жителей просили не выходить из дома и закрыть окна. В результате массированной атаки РФ по Львовщине поражен объект в Дрогобычском районе, власти призвали граждан оставаться дома и закрыть окна.

Также сообщалось, что в ночь на 30 июня дроны РФ атаковали Харьковскую область - есть разрушения и пожары, четверо пострадавших. В результате вражеской атаки пострадали три населенных пункта Харьковщины.

Напомним, прогремели взрывы, был "прилет" - РФ ударила "Шахедами" по Кривому Рогу. В пресс-службе Сухопутных войск сообщили, что сегодня, 30 июня, враг нанес удар дроном рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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