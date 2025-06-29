Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

О чем говорится в материале:
- РФ ударила по одному из промышленных предприятий Дрогобычского района
- Граждан призывают не выходить без надобности на улицу и плотно закрыть окна
- По данным ОВА, по состоянию на 13:45 угрозы для жителей Дрогобыча нет, но стоит придерживаться ряда советов
В ночь на 29 июня российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Львовской области. В результате атаки было зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры в Дрогобычском районе. Жителей призывают не покидать дома без крайней необходимости и закрыть окна. Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета, передает "Общественное. Львов".
Как сообщила пресс-служба Дрогобычского городского совета, на месте происшествия с утра работают все необходимые экстренные службы. Создана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а правоохранители перекрыли подъезды к месту поражения и следят за соблюдением правопорядка.
"На территории громады активно проводятся обследования. По улицам патрулируют полицейские для выявления возможных дополнительных повреждений.
Городские власти сообщили, что соответствующие службы проводят замеры состояния атмосферного воздуха и уровня радиации, предварительные результаты ожидаются в течение трех часов. Жителей общины призывают оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.
"Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия. Выключите кондиционеры, вентиляцию, обогреватели с забором воздуха извне. Защитите органы дыхания, приготовьте ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды. Можно использовать мокрое полотенце или ткань. Если вы фиксируете ухудшение состояния здоровья, безотлагательно обращайтесь в медицинские учреждения. Следите за официальными сообщениями", - сообщают в пресс-службе горсовета.
По состоянию на 13:00 в Дрогобычском городском совете сообщили, что воздух в городе находится в пределах нормы. По результатам мониторинга, проведенного районным отделом ГУ "Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", зафиксировано лишь незначительное отклонение в районе улиц Нефтяников, Руданского и Бетховена.
Согласно данным мэрии, ситуация в общине контролируемая. Все службы работают в усиленном режиме, в частности занимаются восстановлением электро- и водоснабжения. Жителей призывают сохранять спокойствие.
Посостоянию на 13:45, по сообщению председателя Львовской ОГА Максима Козицкого в Telegram, в результате ночной атаки россиян в Дрогобыче возник пожар, вызвавший задымление.
Согласно исследованиям Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, зафиксировано незначительное превышение уровней диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода.
"Угрозы жизни для жителей Дрогобыча нет. Хочу подчеркнуть - ситуация контролируемая", - отметил он.
Удар по Украине 29 июня - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив 477 дронов-камикадзе и 60 ракет различных типов.
Основные удары были направлены на западные области. Взрывы прогремели в Запорожье, Львовской, Полтавской и Черкасской областях.
В целом Россия использовала 537 воздушных средств поражения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Во время отражения этой атаки трагически погиб украинский пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства его гибели.
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Кто такой Максим Козицкий?
Максим Козицкий - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, председатель Львовской обладминистрации с 5 февраля 2020 года.
Председатель Львовской областной организации партии "Слуга народа". Возглавил список партии на выборах во Львовский областной совет, пишет Википедия.
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