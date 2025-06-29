О чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО - назван важный аспект

На саммите НАТО в Гааге президенты Зеленский и Макрон обсудили возможность совместного производства беспилотников с французской компанией Renault.

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О чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Украина остро нуждается в военной помощи

Макрон и Зеленский на саммите НАТО обсуждали производство дронов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили тему беспилотников во время саммита НАТО в Гааге, в частности речь шла о возможности их совместного производства в Украине совместно с компанией Renault. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире LCI.

Он подчеркнул, что Украина остро нуждается в военной поддержке для противодействия российской агрессии, и Франция уже смогла направить на это часть средств, полученных от замороженных российских активов.

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"Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать, сотрудничая с Украиной", - сказал Барро.

Министр напомнил, что недавно было сообщено о старте производства дронов в Украине в сотрудничестве с компанией Renault.

Он отметил, что нынешняя война является войной дронов, где противоборствующие стороны активно применяют беспилотники и это является важным аспектом.

Барро отметил, что именно поэтому эта тема была ключевой во время разговора президента с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который прошел в начале недели.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на саммите НАТО в Гааге лидеры стран-членов согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Он отметил, что саммит открылся в критический момент для безопасности более миллиарда людей, отметив попытки "агрессивной группы противников" подорвать единство НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Альянс укрепило бы саму организацию. В то же время он признал, что сейчас членство Украины в НАТО остается недостижимым.

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Кто такой Жан-Ноэль Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

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