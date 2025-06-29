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Визит Келлога в Минск: что задумали в Белом доме и при чем тут Джо Байден

Юрий Берендий
29 июня 2025, 12:40
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Визит Келлога в Минск и освобождение белорусских оппозиционеров, по мнению аналитика, стали для Трампа способом самоутверждения в состязании с Байденом.
Визит Келлога в Минск: что задумали в Белом доме и при чем тут Джо Байден
Для чего на самом деле Келлог ездил к Лукашенко и какова роль Байдена / Коллаж Главред, фото: пресс-служба Александра Лукашенко, скриншот из видео

О чем сказал Коваленко:

  • У Трампа немало комплексов, один из них касается экс-президента США Байдена
  • Трамп может и сам не осознавать то, что происходит вокруг него

Экс-президент США Джо Байден остается комплексом для действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Визит Келлога в Минск был нужен для того, чтобы освободить белорусскую оппозицию и Трамп мог рассказать, что ему удалось то, чего не удавалось ранее Байдену. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По мнению Коваленко, освобождение белорусской оппозиции позволяет Дональду Трампу создать для себя образ миротворца и продемонстрировать, что он достиг того, чего не смог сделать Джо Байден.

видео дня

"У Трампа, как у любого латентно авторитарного человека, немало комплексов. Один из комплексов Трампа - это Джозеф Байден: Трамп хочет все делать лучше, чем Байден, но ему это не очень удается. Однако демонстрация того, что освобождены "заложники", которые оставались в заключении при администрации Байдена, хотя и были попытки давления на Лукашенко, вроде бы существенная. Кит Келлог приехал в Минск - вот вам уже и дюжина освобожденных белорусских "оппозиционеров"", - сказал он.

Он также отметил, что это прежде всего продолжение борьбы Трампа с Байденом, несмотря на то, что сам действующий президент, вероятно, уже не до конца осознает, что происходит вокруг него.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, что будет происходить на фронте в ближайшие месяцы и где возможны сюрпризы для России от ВСУ:

Кроме этого, ситуация свидетельствует о способности Трампа достигать договоренностей с авторитарными лидерами. Следующим, по словам Коваленко, вполне может стать Ким Чен Ын - и это уже не будет вызывать удивления.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Визит Келлога в Минск - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Кэллог провел встречу в Минске с Александром Лукашенко. По словам Кэллога, одной из ключевых тем переговоров была война в Украине.

После этого визита стало известно об освобождении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского из заключения, сообщила его жена Светлана Тихановская.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что США рассматривают возможность направления Келлога в Беларусь как попытку открыть дополнительный канал влияния на Владимира Путина.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Лукашенко Александр Коваленко Кит Келлог
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