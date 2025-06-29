Вдова Мунфиша и мама Джуса рассказали о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко

Кратко:
- Максим Устименко был однокурсником Андрея (Джуса) Пильщикова
- Мама Джуса назвала Устименко "супер-интеллектом группы"
В Сети опубликовали снимок летчика 1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.
Снимком на своей странице в Instagram поделилась Юлия Месь - жена погибшего пилота Алексея Меся (позывной "Мунфиш").
"Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь", - подписала фото Юлия.
Известно, что Максим Устименко был однокурсником Андрея (Джуса) Пильщикова, также украинского летчика, погибшего в авиакатастрофе 25 августа 2023 года в Житомирской области.
Об этом рассказала мама Джуса Лилия Аверьянова.
"Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был супер-интеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе", - написала Аверьянова.
Погибшие пилоты Украины:
25 августа 2023 года в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус". Вместе с Андреем Пильщиковым в небе над Житомирщиной погибли майоры авиации Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
Украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.
29 июня 2025 года в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что Максим Устименко погиб в ночь на воскресенье, отражая воздушное нападение РФ.
"Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней - его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел", - рассказали в ВС ВСУ.
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Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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