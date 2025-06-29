Гибель пилота F-16 Максима Устименко - Зеленский выдал важное поручение

Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота F-16.

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Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота F-16 / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Лилия Аверьянова/Facebook

О чем сказал Зеленский:

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине

Отражая атаку погиб пилот F-16 Устименко

Россия не прекратит удары по Украине, пока имеет возможность их наносить

Страна-агрессор Россия нанесла новый массированный удар по Украине в ночь на 29 июня. Во время комбинированной атаки враг выпустил по Украине 477 БпЛА и 60 ракет различных типов. Во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Обстоятельства трагедии выясняются. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские войска били по объектам критической инфраструктуры и гражданским целям. В частности, зафиксировано попадание в жилой дом в Смеле, где пострадал ребенок. Экстренные службы оперативно работают на местах.

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"К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Москва не прекратит обстрелы, пока будет иметь возможность наносить массированные удары. Только за эту неделю враг применил более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 управляемых авиабомб. Президент подчеркнул, что чтобы завершить войну, необходимо усилить давление на агрессора и обеспечить надежную защиту от ракетного и дронового террора.

Смотрите видео Зеленского о последствиях удара по Украине 29 июня:

/ Фото: скриншот

"Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.

F-16 / Инфографика: Главред

Массированный удар по Украине 29 июня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины. Основной удар пришелся на западные регионы страны - взрывы зафиксировали в Запорожье, а также во Львовской, Полтавской и Черкасской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия применила 537 воздушных средств поражения.

Во время отражения этой масштабной атаки погиб украинский летчик.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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