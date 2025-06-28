В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет

Что известно:
- Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160
- В Черном море находятся 2 ракетоносителя
- Во многих областях Украины зафиксированы БпЛА
Вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные БпЛА. В то же время взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а в море вывели ракетоносители. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
"Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.видео дня
В Воздушных силах призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.
По данным мониторинговых каналов, состоялся взлет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует для запуска ракет Х-101 и Х-555 по Украине.
Если вылет боевой, то прибытие этих самолетов в потенциальные зоны запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 ожидается в следующие временные промежутки:
- 01:30 - Саратовская область,
- 02:00 - Волгоградская область,
- 03:00 - Каспийское море.
В случае пуска ракет в воздушном пространстве Украины они появятся около 03:00 - 04:00.
Также около 23:50 состоялся взлет стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2". Самолет движется в юго-восточном направлении.
Кроме этого, сейчас в акватории Черного моря находятся два ракетоносителя, которые могут осуществить пуски ракет типа 3М14 "Калибр". Общий ожидаемый залп составляет 12 крылатых ракет.
Атака российских БпЛА
По данным Воздушных сил Украины зафиксировано движение ударных беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны. По состоянию на 23:56 на Житомирщине беспилотники движутся в направлении Ровенской области. В северной части Киевской области БпЛА направляются в сторону Житомирщины.
"БпЛА с севера курсом на Киев!" - сообщили Воздушные силы.
С территории Сумской области дроны летят в направлении Полтавской области, а в Черкасской области и в южной части Киевщины БпЛА движутся на запад. На Кировоградщине беспилотники также курсируют в западном направлении.
В Полтавской области дроны летят в юго-западном направлении. В направлении Полтавы появились также БпЛА.
На юге Харьковской области беспилотники движутся в Днепропетровскую область. В то же время на востоке Днепропетровщины БпЛА движутся в западном направлении.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 29 июня российские оккупанты планируют осуществить масштабную атаку на Украину с пусками ракет с самолетов Ту-95МС и крылатых ракет "Калибр" с моря. Канал "Николаевский Ванек" утверждает, что обстрел должен был быть 28 июня, но его перенесли.
Также в ночь на 28 июня российский дрон попал в 21-этажный жилой дом в Одессе. Погибла супружеская пара, еще шесть человек пострадали, среди них - двое детей.
Кроме того, Россия все чаще атакует гражданскую инфраструктуру Украины, в частности Киев, пытаясь посеять панику и истощить систему ПВО. В июне столицу обстреляли особенно интенсивно: 285 дронов и 65 ракет, погибли 42 человека, ранены 234.
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Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
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