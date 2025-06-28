Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет

Руслана Заклинская
28 июня 2025, 23:45обновлено 29 июня, 00:38
1018
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС вылетели с аэродрома "Оленья", а Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".
В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет
РФ подняла Ту-95МС и вывела ракетоносители / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160
  • В Черном море находятся 2 ракетоносителя
  • Во многих областях Украины зафиксированы БпЛА

Вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные БпЛА. В то же время взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а в море вывели ракетоносители. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

видео дня

В Воздушных силах призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

По данным мониторинговых каналов, состоялся взлет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует для запуска ракет Х-101 и Х-555 по Украине.

Если вылет боевой, то прибытие этих самолетов в потенциальные зоны запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 ожидается в следующие временные промежутки:

  • 01:30 - Саратовская область,
  • 02:00 - Волгоградская область,
  • 03:00 - Каспийское море.

В случае пуска ракет в воздушном пространстве Украины они появятся около 03:00 - 04:00.

Также около 23:50 состоялся взлет стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2". Самолет движется в юго-восточном направлении.

Кроме этого, сейчас в акватории Черного моря находятся два ракетоносителя, которые могут осуществить пуски ракет типа 3М14 "Калибр". Общий ожидаемый залп составляет 12 крылатых ракет.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Атака российских БпЛА

По данным Воздушных сил Украины зафиксировано движение ударных беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны. По состоянию на 23:56 на Житомирщине беспилотники движутся в направлении Ровенской области. В северной части Киевской области БпЛА направляются в сторону Житомирщины.

"БпЛА с севера курсом на Киев!" - сообщили Воздушные силы.

С территории Сумской области дроны летят в направлении Полтавской области, а в Черкасской области и в южной части Киевщины БпЛА движутся на запад. На Кировоградщине беспилотники также курсируют в западном направлении.

В Полтавской области дроны летят в юго-западном направлении. В направлении Полтавы появились также БпЛА.

На юге Харьковской области беспилотники движутся в Днепропетровскую область. В то же время на востоке Днепропетровщины БпЛА движутся в западном направлении.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 29 июня российские оккупанты планируют осуществить масштабную атаку на Украину с пусками ракет с самолетов Ту-95МС и крылатых ракет "Калибр" с моря. Канал "Николаевский Ванек" утверждает, что обстрел должен был быть 28 июня, но его перенесли.

Также в ночь на 28 июня российский дрон попал в 21-этажный жилой дом в Одессе. Погибла супружеская пара, еще шесть человек пострадали, среди них - двое детей.

Кроме того, Россия все чаще атакует гражданскую инфраструктуру Украины, в частности Киев, пытаясь посеять панику и истощить систему ПВО. В июне столицу обстреляли особенно интенсивно: 285 дронов и 65 ракет, погибли 42 человека, ранены 234.

Читайте также:

Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Ту-95 Ту-160 война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет

В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет

23:45Война
Мощный удар ВСУ: взорваны склады боеприпасов РФ в Брянской области

Мощный удар ВСУ: взорваны склады боеприпасов РФ в Брянской области

22:33Украина
Россияне штурмуют на новом направлении и нацелились на захват крупного города

Россияне штурмуют на новом направлении и нацелились на захват крупного города

21:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Из Украины за сутки выехало 51 тысяч человек: что неожиданно стало причиной

Из Украины за сутки выехало 51 тысяч человек: что неожиданно стало причиной

Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

Предупреждение для чувствительных: магнитная буря пламенного уровня взволновала Украину

Предупреждение для чувствительных: магнитная буря пламенного уровня взволновала Украину

Самые романтичные и верные: 4 даты рождения, которые приносят счастье в любви

Самые романтичные и верные: 4 даты рождения, которые приносят счастье в любви

Гороскоп на сегодня 29 июня: Львам - незабываемое время, Девам - неурядицы

Гороскоп на сегодня 29 июня: Львам - незабываемое время, Девам - неурядицы

Последние новости

23:45

В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет

23:10

Можно ли отдавать свои вещи другим: священник сказал, навлечете ли неприятностиВидео

22:33

Мощный удар ВСУ: взорваны склады боеприпасов РФ в Брянской области

22:10

Возможны ли неожиданности от ВСУ на территории России или Беларусимнение

21:29

Россияне штурмуют на новом направлении и нацелились на захват крупного города

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
21:28

РФ готовит "праздничный" массированный удар по Украине: уже атакуют БпЛА

20:34

Папа Римский Лев XIV на украинском языке сделал заявление о "бессмысленной войне"

20:13

Киев становится одной из опасных точек: западные СМИ о новой стратегии ударов РФ

19:58

Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней РусиВидео

Реклама
19:33

"Ненавидит меня": Фицо выдумал странную причину, чтобы не встречаться с Зеленским

19:17

РФ бьет новой бомбой-ракетой Гром-1: какие города Украины под угрозой

18:34

Черника не будет портиться до 5 недель: одно действие спасет ягоду от плесениВидео

18:17

США могут нанести мощный удар по РФ: названо главное условие и вероятные срокиВидео

18:07

У премьера Франции нашли украинские корни - где в Украине жили его предкиВидео

18:02

Кучеренко показалась без грамма макияжа и показала "индивидуальность"

17:48

Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

17:37

В День Конституции над оккупированной Херсонщиной взвился флаг Украины - деталиВидео

17:27

"Крым принадлежит России": вдова Навального зашкварилась скандальным заявлением

16:42

"Мы никогда не забудем": Кадыров отреагировал на слова Путина в сторону его сына

16:27

В Крыму уничтожено сразу три вертолета РФ и не только: подробности атаки СБУВидео

Реклама
16:21

Подкормка томатов: калий и кальций - дуэт для обильного урожая томатов

16:21

Разговор о Patriot и не только: Зеленский о деталях переговоров с командой Трампа

16:01

Человек самой мирной в мире профессии: в Одессе россияне дроном убили учительницуФото

15:59

Как реанимировать орхидею без удобрений: неожиданный лайфхак из TikTok

15:54

В армии РФ возникла серьезная проблема: ГУР рассказало, на какое решение пошел Кремль

15:42

Оплатила суррогатную мать: Леся Никитюк сделала заявление

15:33

Есть ли вера у китайцев: блогер развеяла популярный миф

15:10

Смертельный удар по Одессе: в ВСУ раскрыли детали атаки дронов РФ

14:49

Дэвида Бэкхема срочно госпитализировали: что с ним случилоcь

14:20

Брянск затянуло дымом: СМИ сообщили о поражении ГУР военных объектов РФ

14:19

Гороскоп на июль 2025 для Раков: поездка, деньги, возвращение "бывших"Видео

14:17

Россия может запускать до 1000 БПЛА за ночь: эксперт предупредил об опасности

14:00

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - риск, Змеям - покупки

13:37

Можно ли ставить памятник самоубийце: священник ответил на деликатный вопрос

13:35

СМИ сообщили, что до Днепра долетел первый российский КАБ: в ВС прокомментировали

13:01

В Крыму на аэродроме РФ сильный пожар: СМИ сообщили о серьезных последствиях

12:57

Гороскоп на июль 2025 для Близнецов: невероятные повороты судьбы, возможности и сюрпризыВидео

12:50

Предупреждение для чувствительных: магнитная буря пламенного уровня взволновала Украину

12:23

Из Украины за сутки выехало 51 тысяч человек: что неожиданно стало причиной

12:13

Катя Кузнецова удивила признанием, кого бы хотела сыграть из украинцев

Реклама
11:49

ВСУ срывают планы врага: в ЦПД сообщили об изменении ситуации на фронте

11:30

"Ресурсы фактически исчерпаны": Путин вынужден резко уменьшить расходы на войну

11:30

В одной из стран ЕС введут обязательные работы для беженцев: отказ будет иметь последствия

10:46

Гороскоп на июль 2025 для Тельцов: известно, когда проблемы с финансами закончатсяВидео

10:39

Гороскоп Таро на завтра 29 июня: Ракам - везение, Скорпионам - остаться наедине

10:23

Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина

10:21

Число 255 найдет только гений: на загадку дается всего 11 секунд

09:24

В России назревает финансовый коллапс: 17% экономики оказалось на грани срыва

09:23

Гороскоп на сегодня 29 июня: Львам - незабываемое время, Девам - неурядицы

09:22

РФ наращивает вооружение: аналитики раскрыли коварный план оккупантов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять