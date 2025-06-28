В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС вылетели с аэродрома "Оленья", а Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".

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РФ подняла Ту-95МС и вывела ракетоносители / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Что известно:

Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160

В Черном море находятся 2 ракетоносителя

Во многих областях Украины зафиксированы БпЛА

Вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные БпЛА. В то же время взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а в море вывели ракетоносители. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - говорится в сообщении. видео дня

В Воздушных силах призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

По данным мониторинговых каналов, состоялся взлет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует для запуска ракет Х-101 и Х-555 по Украине.

Если вылет боевой, то прибытие этих самолетов в потенциальные зоны запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 ожидается в следующие временные промежутки:

01:30 - Саратовская область,

02:00 - Волгоградская область,

03:00 - Каспийское море.

В случае пуска ракет в воздушном пространстве Украины они появятся около 03:00 - 04:00.

Также около 23:50 состоялся взлет стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2". Самолет движется в юго-восточном направлении.

Кроме этого, сейчас в акватории Черного моря находятся два ракетоносителя, которые могут осуществить пуски ракет типа 3М14 "Калибр". Общий ожидаемый залп составляет 12 крылатых ракет.

Самолеты, которыми РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Атака российских БпЛА

По данным Воздушных сил Украины зафиксировано движение ударных беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны. По состоянию на 23:56 на Житомирщине беспилотники движутся в направлении Ровенской области. В северной части Киевской области БпЛА направляются в сторону Житомирщины.

"БпЛА с севера курсом на Киев!" - сообщили Воздушные силы.

С территории Сумской области дроны летят в направлении Полтавской области, а в Черкасской области и в южной части Киевщины БпЛА движутся на запад. На Кировоградщине беспилотники также курсируют в западном направлении.

В Полтавской области дроны летят в юго-западном направлении. В направлении Полтавы появились также БпЛА.

На юге Харьковской области беспилотники движутся в Днепропетровскую область. В то же время на востоке Днепропетровщины БпЛА движутся в западном направлении.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 29 июня российские оккупанты планируют осуществить масштабную атаку на Украину с пусками ракет с самолетов Ту-95МС и крылатых ракет "Калибр" с моря. Канал "Николаевский Ванек" утверждает, что обстрел должен был быть 28 июня, но его перенесли.

Также в ночь на 28 июня российский дрон попал в 21-этажный жилой дом в Одессе. Погибла супружеская пара, еще шесть человек пострадали, среди них - двое детей.

Кроме того, Россия все чаще атакует гражданскую инфраструктуру Украины, в частности Киев, пытаясь посеять панику и истощить систему ПВО. В июне столицу обстреляли особенно интенсивно: 285 дронов и 65 ракет, погибли 42 человека, ранены 234.

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Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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