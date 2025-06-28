Из-под завалов достали тела супругов: дрон попал по 21-этажке в Одессе - какие последствия

Уже известно о двух погибших и шести пострадавших. Среди пострадавших - двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Дрон попал по 21-этажке в Одессе/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Одесской области, Геннадий Труханов

Кратко:

Вражеский дрон попал в жилую 21-этажку в Одессе

Уже известно о 2 погибших - спасатели достали из-под завалов тела супругов

По состоянию на это время известно о шести пострадавших, среди них двое детей

Российские оккупанты в ночь на субботу, 28 июня, ударили по Одессе. Вражеский дрон попал в жилой 21-этажный дом.

Уже известно о двух погибших - спасатели достали из-под завалов тела супругов. Шесть человек пострадали. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Спасатели достали из-под завалов тела супругов, которые погибли в результате вражеского удара дрона по жилому зданию. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сейчас в медицинских учреждениях двое пострадавших в результате российской атаки детей: 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - отметил глава ОВА.

Также на эту минуту известно о четырех пострадавших взрослых. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что ночью оккупанты ударили по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах.

"Спасены 5 человек, среди них - маленький ребенок. Предварительно известно о 2 погибших, по меньшей мере 4 пострадавших. На месте работают психологи и развернут Пункт Несокрушимости от ГСЧС. Ситуацию осложняли повторные воздушные тревоги. Поисково-спасательные работы продолжаются", - отметили в ГСЧС.

Удар по Одессе/ скрин

Смотрите видео последствий удара по Одессе:

Удар по Одессе/ скрин

Смотрите видео последствий удара по Одессе:

Как сообщал Главред, в ночь на 27 июня РФ ударила по Украине дронами и ракетами. МиГ-31К поднялся из Нижегородской области, ракета пролетела через несколько регионов.

Также 27 июня РФ атаковала Днепропетровскую область баллистикой. Ракетные удары были нанесены по одному сектору в городе Самар. В результате атаки есть погибшие и раненые. На месте возник пожар.

Напомним, эксперт объяснил, действительно ли подвал больше не спасает и где искать спасение во время ракетного удара. Эксперт раскритиковал заявления о неэффективности подвалов и правила "двух стен", которые усилили и так серьезный стресс у украинцев.

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