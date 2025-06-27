Бушует пожар, есть погибшие и раненые: РФ атаковала Днепропетровщину баллистикой

Российские оккупанты били баллистикой по городу Самар, что возле Днепра.

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РФ ударила баллистикой по Самаре / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

РФ атаковала Днепропетровскую область баллистикой

Ракеты ударили по городу Самар

В результате атаки есть погибшие и раненые

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область баллистическими ракетами. Прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Мониторинговые каналы сообщали о том, что ракетные удары были нанесены по одному сектору в городе Самар.

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Лысак заявил, что в результате атаки есть погибшие и раненые. На месте возник пожар.

12:27 Известно по меньшей мере о трех погибших и 14 раненых. Информация уточняется.

13:07 Количество пострадавших возросло до четырех, 17 человек ранены.

"Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина - "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести", - заявил Лысак.

Ракетный удар РФ по Днепру 24 июня - новости Украины

Как сообщал Главред, утром 24 июня Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Взрывная волна повредила пассажирский поезд.

Впоследствии стало известно, что российский удар повредил гражданскую инфраструктуру: общежитие, гимназию, административные здания, детские сады, школы, медучреждения и пассажирский поезд Одесса-Запорожье. В городе Самар также зафиксировано попадание.

Сейчас в Днепре продолжается разбор завалов, поэтому количество жертв может возрасти, сообщил президент Зеленский. Он выразил соболезнования семьям и подчеркнул важность усиления санкций против России.

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