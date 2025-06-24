'Всюду погибшие и пострадавшие': подробности ракетного удара РФ по Днепру

Повреждения получили общежитие, гимназия, админздание и пассажирский поезд, сообщил Сергей Лысак.

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РФ ударила ракетами по Днепру / Коллаж: Главред, фото: Telegram С.Лысака, скриншот

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Есть погибшие и раненые в результате ракетного удара РФ по Днепру

Повреждения получили общежитие, гимназия, админздание и поезд

В Днепре есть погибшие и раненые в результате ракетного удара РФ во вторник, 24 июня.

"В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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/ Telegram С.Лысака

По его данным, повреждения получили общежитие, гимназия, админздание, пассажирский поезд, где травмы получили его пассажиры.

"Попал агрессор и по городу Самар. Подробности уточняем. Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - добавил Синегубов.

Смотрите видео - под удар попал детский сад:

/ Скриншот

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что поезд Одесса-Запорожье пострадал в результате российского удара баллистикой по Днепру.

"Гражданский поезд, обычные люди", - написал он.

Как уточнили в Укрзализныце, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Уточняется, что пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь.

Для доставки пассажиров в Запорожье, Укрзализныця назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

Смотрите видео - поезд попал под удар РФ:

/ Скриншот

Ранее сообщалось, что армия РФ нанесла удар по городу Днепр, прозвучала серия взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По сообщению Telegram-каналов, враг применил по меньшей мере четыре "Искандер-М" из Таганрога.

/ Инфографика: Главред

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об одном погибшем из-за вражеской атаки. Позднее он уточнил, что пострадали 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальной школы.

Также пострадали три внешкольных учреждения и управление соцзащиты. Кроме того, под ударом оказались 8 медицинских учреждений: больница, амбулатория, стоматологическая поликлиника.

В МВД уточнили, что в Днепре в результате вражеских ударов, предварительно, 1 человек погиб, еще более 20 травмированы.

Смотрите видео - россияне ударили по гражданскому поезду:

"Вспыхнул пожар. Повреждена гражданская инфраструктура — общежитие, гимназия, админздание. Кроме того, изуродован поезд, ранены его пассажиры. Попадание также зафиксировано в городе Самар. Предварительно, 2 человека погибли, 3 пострадали", - рассказали там.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, в Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд. На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

Напомним, что в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Шевченковском районе столицы разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

Ранее глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а затем - ракеты.

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Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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