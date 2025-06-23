Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Готовили новое покушение на Гордона: СБУ раскрыли агентурно-боевую группу РФ

Юрий Берендий
23 июня 2025, 15:38обновлено 23 июня, 16:33
109
СБУ предотвратила очередное покушение российских спецслужб, на этот раз агентурная сеть ФСБ готовила убийство журналиста Дмитрия Гордона за 400 тысяч долларов.
Готовили новое покушение на Гордона: СБУ раскрыли агентурно-боевую группу РФ
СБУ разоблачила агентурную группу РФ, которая готовила покушение на Гордона / Коллаж Главред, фото: СБУ, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • СБУ предотвратила покушение на журналиста Дмитрия Гордона
  • Россия обещала исполнителям покушения 400 тысяч долларов

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила агентурно-диверсионную сеть ФСБ, которая планировала очередное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Благодаря многоэтапной спецоперации контрразведка предотвратила преступление. Были одновременно задержаны четыре боевые группы вместе с их координатором (резидентом), которые действовали по заказу российских спецслужб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Следствие установило, что за убийство журналиста российская сторона пообещала исполнителям 400 тысяч долларов. Подготовку к покушению осуществлял глубоко законспирированный агент, действовавший в столице.

видео дня

"Им оказался 36-летний гражданин рф с Северного Кавказа, которого ФСБ "маршрутизировала" в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом политического изгнанника из России. Для большей конспирации, российская спецслужба сфабриковала против него уголовные дела и объявила в розыск", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины сообщила, что после начала полномасштабного вторжения один из фигурантов получил от куратора ФСБ задание сформировать в Киеве агентурно-боевые группы, в состав которых должны были входить выходцы с Северного Кавказа.

Выполнив указание, он привлек сообщников, приобрел на деньги ФСБ несколько автомобилей, замаскировал их под такси и оснастил скрытыми видеорегистраторами. Используя эти машины, агенты осуществляли наблюдение за журналистом Дмитрием Гордоном, в частности изучали его маршруты, места постоянного пребывания и оценивали уровень охраны.

По плану российских спецслужб, после совершения вооруженного нападения исполнитель должен был быстро покинуть место происшествия, уничтожить улики и скрыться. С этой целью координатор также подбирал мотоцикл для побега.

Впрочем, контрразведка СБУ опередила преступные действия, задержав как резидента, так и всех участников группы на этапе подготовки к покушению.

"Также в ходе документирования разведактивности фигурантов было установлено, как они получили дополнительные задания на корректировку вражеского огня и "заказ" на иностранцев, воюющих за Украину. Среди них был россиянин, который сейчас воюет за наше государство в составе РДК", - добавили в спецслужбе.

Следователи СБУ объявили задержанным подозрение по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Все фигуранты дела сейчас находятся под стражей. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Успешные операции СБУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины продолжает разоблачать вражеских агентов и предотвращать диверсии в тылу. Так, 9 июня СБУ задержала 41-летнего мужчину, который собирался передать российским спецслужбам координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп в столице.

Ранее, 3 июня, в Харькове задержали агента ФСБ, который служил в штурмовой бригаде Нацгвардии и передавал координаты для обстрелов собственного подразделения.

А 2 июня в Киеве удалось предотвратить серию терактов. СБУ был задержан ещё один российский агент, который планировал взорвать автомобили украинских военнослужащих.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Гордон?

Дмитрий Ильич Гордон - советский и украинский журналист. С 1996 года - ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995-2019 годах - главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014-2016).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине СБУ Дмитрий Гордон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ей было всего 11 лет: из-под завалов в Киеве спасатели достали тело девочки

Ей было всего 11 лет: из-под завалов в Киеве спасатели достали тело девочки

17:00Украина
Дроны, "домики" и взятка россиянам: Малюк раскрыл новые детали операции "Паутина"

Дроны, "домики" и взятка россиянам: Малюк раскрыл новые детали операции "Паутина"

16:56Война
Лицей уничтожен, под завалами люди, есть погибшие: новые детали удара по Одесчине

Лицей уничтожен, под завалами люди, есть погибшие: новые детали удара по Одесчине

16:54Война
Реклама

Популярное

Ещё
Фортуна улыбнется: 4 знака зодиака проведут лучшее лето в жизни

Фортуна улыбнется: 4 знака зодиака проведут лучшее лето в жизни

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

Последние новости

17:01

Доллар стремительно взлетает вверх, а евро внезапно ушло в пике: новый курс валют

17:00

Ей было всего 11 лет: из-под завалов в Киеве спасатели достали тело девочкиФото

16:56

Дроны, "домики" и взятка россиянам: Малюк раскрыл новые детали операции "Паутина"

16:54

Лицей уничтожен, под завалами люди, есть погибшие: новые детали удара по ОдесчинеФотоВидео

16:40

Мухи не подлетят на пушечный выстрел: как быстро и навсегда отпугнуть насекомыхВидео

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
16:28

Подешевеют на 15%: в Украине скоро упадет цена на популярные продукты

16:26

Люди говорят грех: священник ответил, можно ли в воскресенье купать ребенка

16:20

Почему россияне хотели убить Стерненко: глава СБУ раскрыл новые детали покушения

16:06

Проклятие Nemo: победитель Евровидения-2025 расколошматил кубок

Реклама
15:56

Россияне хотели убить Зеленского в аэропорту Польши - Малюк назвал 2 сценария

15:43

Бьют, когда все вернулись из укрытий: в МВД описали новую опасную тактику ударов РФФотоВидео

15:38

Готовили новое покушение на Гордона: СБУ раскрыли агентурно-боевую группу РФ

15:34

Об уксусе можно забыть: простое копеечное средство моментально удаляет жирВидео

15:29

Под завалами ищут преподавателей: РФ атаковала учебное заведение ОдесчиныФото

15:26

Сын остался сиротой: в Киеве в результате российского удара погибли супруги

15:23

"Добропорядочность" претендентов от НАБУ на директора БЭБ поразила международных экспертов: комиссия по отбору почему-то свернула обсуждение, - СМИ

15:20

Трамп разозлен на РФ из-за ударов по Украине, но хочет "сдержанности" от обоих

15:18

Цена на базовый продукт стремительно летит вверх: к чему готовиться украинцам

15:00

У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

14:56

Неприятный сюрприз для украинских водителей: цены на бензин взлетят мгновенно

Реклама
14:44

Букву N найдут только "эксперты по головоломкам": на загадку дается всего 5 секунд

14:40

"Основная причина разрушений": Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

14:24

Цены взлетят уже в июле - какие виды мяса "ударят" по кошельку украинцев

14:12

Древнее копье с золотом: невероятная находка ошеломила видавших виды археологовВидео

13:54

Признал даже круг Путина: война затягивает экономику РФ в неизбежную пропасть

13:46

Что делать, если в барабане стиральной машины образовалось много пены - лайфхак

13:45

"Есть высокая вероятность": экономист рассказал, как изменится курс валют в июле

13:33

Совсем не стандарт качества: что на самом деле означал ГОСТ в СССРВидео

13:21

Ракета "прошила" многоэтажку вплоть до подвала: новые подробности атаки РФ на КиевФотоВидео

13:08

Урожай помидоров будет огромным: каким простым средством стоит их подкормить

12:49

Гороскоп на июль 2025: Ракам пришло время попрощаться, Рыбам - прекрасный месяц

12:45

Странные предметы и символика: что находят с телами военных после репатриации

12:38

Горячий поцелуй от жениха: в Сети появилось страстное фото с Огневич

12:32

"Количество будет расти": в МВД раскрыли, сколько погибших россиян РФ передала Украине

12:30

Почему никогда не стоит выливать воду из-под макарон: лайфхак от шефа

12:30

Удар по полигону: в ВСУ объяснили причины и назвали виновных в трагедии

12:27

Гороскоп на завтра 24 июня: Стрельцам - сверхважное решение, Водолеям - гость

12:20

Ударит +32 градуса: на какие области Украины налетит жара

12:17

"Украину принесут на блюдечке": о чем могут договориться Путин и Трамп

12:00

Новые выплаты, подорожание продуктов и уменьшенные лимиты: что меняется для украинцев с 1 июля

Реклама
11:49

"Двойная беда": где Потап встретился со своим единственным сыном

11:40

Не 300 лет: сколько на самом деле длится российско-украинская война

11:39

Цены уже не бьют по кошельку: какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать

11:37

Война с РФ затянется: эксперт озвучил последствия конфликта на Ближнем Востоке

11:28

Насколько эффективно лазерное оружие против "Шахедов" - названа интересная деталь

11:25

Китайский гороскоп на завтра 24 июня: Петухам - проблемы, Собакам - обиды

11:15

"РФ получила все, что могла": какие 3 страны помогают России воевать

11:09

Устоять Амуру не удастся: астрологи назвали 4 знака, в которых все влюбляются

11:02

"Карма": Безуглая набросилась на Тополю после удара россиян по его дому

10:43

Не просто любовь: что на самом деле означает желание собаки спать с вамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять