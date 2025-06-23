Готовили новое покушение на Гордона: СБУ раскрыли агентурно-боевую группу РФ

СБУ предотвратила очередное покушение российских спецслужб, на этот раз агентурная сеть ФСБ готовила убийство журналиста Дмитрия Гордона за 400 тысяч долларов.

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СБУ разоблачила агентурную группу РФ, которая готовила покушение на Гордона / Коллаж Главред, фото: СБУ, УНИАН

О чем говорится в материале:

СБУ предотвратила покушение на журналиста Дмитрия Гордона

Россия обещала исполнителям покушения 400 тысяч долларов

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила агентурно-диверсионную сеть ФСБ, которая планировала очередное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Благодаря многоэтапной спецоперации контрразведка предотвратила преступление. Были одновременно задержаны четыре боевые группы вместе с их координатором (резидентом), которые действовали по заказу российских спецслужб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Следствие установило, что за убийство журналиста российская сторона пообещала исполнителям 400 тысяч долларов. Подготовку к покушению осуществлял глубоко законспирированный агент, действовавший в столице.

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"Им оказался 36-летний гражданин рф с Северного Кавказа, которого ФСБ "маршрутизировала" в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом политического изгнанника из России. Для большей конспирации, российская спецслужба сфабриковала против него уголовные дела и объявила в розыск", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины сообщила, что после начала полномасштабного вторжения один из фигурантов получил от куратора ФСБ задание сформировать в Киеве агентурно-боевые группы, в состав которых должны были входить выходцы с Северного Кавказа.

Выполнив указание, он привлек сообщников, приобрел на деньги ФСБ несколько автомобилей, замаскировал их под такси и оснастил скрытыми видеорегистраторами. Используя эти машины, агенты осуществляли наблюдение за журналистом Дмитрием Гордоном, в частности изучали его маршруты, места постоянного пребывания и оценивали уровень охраны.

По плану российских спецслужб, после совершения вооруженного нападения исполнитель должен был быстро покинуть место происшествия, уничтожить улики и скрыться. С этой целью координатор также подбирал мотоцикл для побега.

Впрочем, контрразведка СБУ опередила преступные действия, задержав как резидента, так и всех участников группы на этапе подготовки к покушению.

"Также в ходе документирования разведактивности фигурантов было установлено, как они получили дополнительные задания на корректировку вражеского огня и "заказ" на иностранцев, воюющих за Украину. Среди них был россиянин, который сейчас воюет за наше государство в составе РДК", - добавили в спецслужбе.

Следователи СБУ объявили задержанным подозрение по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Все фигуранты дела сейчас находятся под стражей. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины продолжает разоблачать вражеских агентов и предотвращать диверсии в тылу. Так, 9 июня СБУ задержала 41-летнего мужчину, который собирался передать российским спецслужбам координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп в столице.

Ранее, 3 июня, в Харькове задержали агента ФСБ, который служил в штурмовой бригаде Нацгвардии и передавал координаты для обстрелов собственного подразделения.

А 2 июня в Киеве удалось предотвратить серию терактов. СБУ был задержан ещё один российский агент, который планировал взорвать автомобили украинских военнослужащих.

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Кто такой Дмитрий Гордон? Дмитрий Ильич Гордон - советский и украинский журналист. С 1996 года - ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995-2019 годах - главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014-2016).

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