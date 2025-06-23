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Почему россияне хотели убить Стерненко: глава СБУ раскрыл новые детали покушения

Марина Фурман
23 июня 2025, 16:20
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Малюк также рассказал, почему россияне именно в начале мая хотели убить известного волонтера.
Стерненко, Малыш.
Малюк рассказал новые подробности покушения на Стерненко / Коллаж: Главред, фото УНИАН, facebook/sternenko

Вкратце:

  • В начале мая россияне совершили покушение на Стерненко
  • СБУ заранее получила информацию о подготовке покушения

Известный активист и блогер Сергей Стерненко - лидер среди волонтеров, которые передают дроны украинским защитникам, именно поэтому спецслужбы России хотели его убить. Таким мнением поделился глава СБУ Василий Малюк на встрече с журналистами, передает Мы-Украина.

По словам Малюка, по состоянию на сегодня Стерненко передал на фронт почти 200 000 FPV-дронов для более 600 украинских подразделений.

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Он также вспомнил события начала мая 2014 года в Одессе и ответил, почему именно в этот день россияне пытались совершить покушение на Стерненко.

"Второе мая - тот день, когда его хотели ликвидировать. Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был один из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году. Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами выдерживал государственную позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить", - рассказал Малюк.

Он добавил, что СБУ заранее получила информацию о подготовке покушения на Стерненко. Накануне волонтера пригласили в СБУ, где "проговорили элементы его физической безопасности, предоставили профессиональную охрану".

Малюк подробно описал события утра, когда произошло покушение на известного волонтера.

"Сергей выходит утром из подъезда, первым идет его помощник - гражданский, вторым идет Сергей, третьим идет сотрудник ЦСО А. И рядом с подъездом в спину Сергею открывает стрельбу с двух рук женщина, которая, на первый взгляд, не вызывает никаких подозрений", - сказал глава СБУ.

Малюк подчеркнул, что профессионализм сотрудников Службы безопасности спас жизнь Стерненко. По его словам, третьим из подъезда выходил сотрудник СБУ, который выбил пистолет из рук женщины и обездвижил нападающую. Символично, что именно в этот момент сотруднику позвонил глава контрразведывательного отдела и сообщил, что они установили личность подозреваемой - женщина арендовала квартиру рядом и готовила покушение. Работник СБУ же ответил: "Да я уже "сижу" на ней. Порядок".

"О чем я хочу сказать: именно системная работа Службы позволила предотвратить убийство Сергея Стерненко. Враг был рядом, мы понимали, что ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет поднятия уровня физической безопасности против кинетического удара", - резюмировал Малюк.

Покушение на Стерненко - что известно

Как писал Главред, в начале мая в Киеве на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение - его ранили из огнестрельного оружия. Нападение совершила женщина, которую оперативно задержала СБУ.

Позже выяснилось, что женщина, которая готовила покушение на Стерненко - 45-летняя уроженка Одесской области, проживала в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в интернете.

Известно, что в мае 2025 года было уже четвертое покушение на жизнь Стерненко. Другие три состоялись в 2018 году.

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Кто такой Василий Малюк

Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

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