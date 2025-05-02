Покушение на Стерненко: стали известны детали о нападавшей

Кратко:
- Женщине инкриминируют государственную измену и покушение на убийство
- Суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения
В пятницу, 2 мая, женщине, которую накануне Служба безопасности Украины задержала за нападение на волонтера Сергея Стерненко, объявили о подозрении по двум статьям. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Ей инкриминируют государственную измену и покушение на убийство известного активиста. Подозрение было объявлено при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.
Подозреваемой в нападении избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права на залог, сообщает Суспільне.
Также суд обязал обеспечить женщине оказание медицинской помощи для проведения гемодиализа.
Как добавили в СБУ, фигурантке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного следующими статьями Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство по корыстным мотивам, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).
В СБУ сообщили, что задержанная – 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в Интернете.
По материалам дела, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контактеру".
"Впоследствии агентка начала получать новые задачи. В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева. С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе", – говорится в сообщении.
Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие – пистолет модели ПМ и патроны к нему. А утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и приблизительное время, когда волонтер покидает свое жилье, отметили в СБУ.
В момент выхода Стерненко из дома российская агентша произвела несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины.
По результатам обысков у нее обнаружен телефон с поличным в РФ, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире.
Досудебное расследование СБУ продолжается. Принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Смотрите видео с задержанной женщиной:
Покушение на Сергея Стерненко - что известно
Напомним, 1 мая в Киеве на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение - его ранили из огнестрельного оружия. Нападение совершила женщина, которую оперативно задержала СБУ.
В СБУ подтвердили попытку убийства и обнародовали фото задержанной.
Сергей Стерненко - бывший глава одесской ячейки "Правого сектора", известный борьбой против застройки Одессы. В 2018 году пережил три покушения, одно из которых закончилось смертью нападавшего, из-за чего самого Стерненко обвиняли в убийстве.
После начала полномасштабной войны Стерненко стал активным волонтером и основал фонд "Сообщество Стерненко", который обеспечивает ВСУ FPV-дронами. С 2022 года фонд передал военным более 176 тысяч дронов.
Как сообщал Главред, 1 декабря 2024 года Стерненко объявил о помолвке со своей возлюбленной, впервые показав совместное фото. Предположительно, его невестой является Наталья Усатенко, с которой он вместе более 5 лет.
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Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.
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