Покушение на Стерненко: стали известны детали о нападавшей

Накануне стало известно о вооруженном нападении на Сергея Стерненко.

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Нападавшая на Стерненко получила подозрение / коллаж: Главред, фото: facebook_com_sternenko_sergiy, СБУ

Кратко:

Женщине инкриминируют государственную измену и покушение на убийство

Суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения

В пятницу, 2 мая, женщине, которую накануне Служба безопасности Украины задержала за нападение на волонтера Сергея Стерненко, объявили о подозрении по двум статьям. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Ей инкриминируют государственную измену и покушение на убийство известного активиста. Подозрение было объявлено при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

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Подозреваемой в нападении избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права на залог, сообщает Суспільне.

Также суд обязал обеспечить женщине оказание медицинской помощи для проведения гемодиализа.

Как добавили в СБУ, фигурантке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство по корыстным мотивам, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ сообщили, что задержанная – 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в Интернете.

По материалам дела, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контактеру".

"Впоследствии агентка начала получать новые задачи. В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева. С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе", – говорится в сообщении.

Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие – пистолет модели ПМ и патроны к нему. А утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и приблизительное время, когда волонтер покидает свое жилье, отметили в СБУ.

В момент выхода Стерненко из дома российская агентша произвела несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины.

По результатам обысков у нее обнаружен телефон с поличным в РФ, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире.

Досудебное расследование СБУ продолжается. Принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Смотрите видео с задержанной женщиной:

Покушение на Сергея Стерненко - что известно

Напомним, 1 мая в Киеве на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение - его ранили из огнестрельного оружия. Нападение совершила женщина, которую оперативно задержала СБУ.

В СБУ подтвердили попытку убийства и обнародовали фото задержанной.

Сергей Стерненко - бывший глава одесской ячейки "Правого сектора", известный борьбой против застройки Одессы. В 2018 году пережил три покушения, одно из которых закончилось смертью нападавшего, из-за чего самого Стерненко обвиняли в убийстве.

После начала полномасштабной войны Стерненко стал активным волонтером и основал фонд "Сообщество Стерненко", который обеспечивает ВСУ FPV-дронами. С 2022 года фонд передал военным более 176 тысяч дронов.

Как сообщал Главред, 1 декабря 2024 года Стерненко объявил о помолвке со своей возлюбленной, впервые показав совместное фото. Предположительно, его невестой является Наталья Усатенко, с которой он вместе более 5 лет.

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Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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