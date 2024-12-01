"Пора покупать свадебные дроны": Стерненко обручился и впервые показал невесту

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Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко прежде не афишировал свою личную жизнь, в которой, как оказалось, грядут большие перемены. В социальных сетях он объявил, что обручен со своей тайной возлюбленной, и впервые показался в ее обществе.
Стерненко опубликовал фото на фоне церкви. Влюбленные с абсолютно счастливыми лицами держались за руки.
"Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые тяжелые моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", - подписал памятный кадр деятель.
Как сообщает ТСН, вероятной невестой Сергея Стерненко является Наталья Усатенко, которая ранее работала в пресс-службе Ульяны Супрун. Пара вместе уже более 5 лет, познакомились они в Одессе.
В комментариях активиста, который впервые и столь ярко заявил про свою личную жизнь, поздравляют с помолвкой: "Як там кажуть: здоровʼячко та діточок", "Виходить, пора купувати весільні дрони?", "Мої вітання, ви чудові!", "Щастя молодим у сильній і вільній Україні", "Ми вимагаємо більше Стерненків" и т. д.
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Ранее Главред рассказывал, что на годовщину отношений украинская актриса Екатерина Тышкевич сделала публичное признание мужу, вместе с которым проходит все самые сложные этапы своей жизни.
Также украинский музыкальный продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая впервые рассказала о своем возлюбленном, отношения с которым длятся уже не один год.
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Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.
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