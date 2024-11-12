Сырский встретился со Стерненко и другими волонтерами: о чем говорили

Во время встречи был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины.

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Сырский провел встречу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sternenko

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Александр Сырский провел встречу с волонтерами

Сергей Стерненко пришел обсудить вопросы военных

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился с представителями общественности. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Как известно, на встрече присутствовали волонтеры - Игорь Лаченков и Сергей Стерненко, Любовь Шипович - основательница благотворительного фонда Dignitas, и правозащитница и соучредитель ОО "Принцип" Любовь Галан.

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Также во встрече принимали участие начальник Военной службы правопорядка в ВС Украины полковник Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВС Украины полковник Андрей Мартынов.

Во время встречи был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины.

"Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии. Участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сергей Стерненко со своей стороны сообщил, что пошел на встречу, чтобы лично проговорить все проблемные вопросы, которые озвучивает уже длительное время.

"Считаю правильным использовать все возможности, чтобы доносить прямо и как есть проблемы военных, с которыми работаем. Донес наиболее наболевшие вопросы, как создание эффективного механизма изменения места службы (перевод), потребность оценки эффективности командиров для максимально сохранения людей и структурно-организационные вопросы", - объяснил волонтер.

Скандал Стерненко и Сырского - что известно

Как ранее писал Главред, известный украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что его якобы объявили в розыск из-за неявки в ТЦК. Волонтер во всем обвиняет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Стерненко писал, что история с его розыском - прямое указание Сырского, который как бы обиделся за требования провести армейскую реформу.

"Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками.", - сообщал волонтер.

Он отмечает, что ему прислали повестку якобы по адресу, где Стерненко не проживает, который не предоставлял и который не является адресом прописки. После его неявки в ТЦК, волонтер был объявлен в розыск.

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Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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