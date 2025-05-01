Злоумышленница караулила возле дома: появилось видео и детали покушения на Стерненко

Злоумышленница получила деньги через банковские счета и готовила покушение по заказу РФ.

https://glavred.info/ukraine/napadnica-karaulila-vozle-doma-moment-pokusheniya-na-sternenko-popal-na-video-10660985.html Ссылка скопирована

Как готовилось покушение на Сергея Стерненко / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео УП, t.me/ssternenko

Главное:

В Киеве на жизнь Сергея Стерненко совершено покушение

Злоумышленница - уроженка Одесской области, действовала по заданию российских спецслужб

Она готовила покушение заранее, следила за Стерненко и арендовала жилье рядом с ним

В четверг, 1 мая, на одной из улиц Киева было совершено вооруженное нападение на известного активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко. Покушение на его жизнь зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеозапись попала в распоряжение журналистов Украинской правды.

На обнародованном видео четко видно, как женщина, очевидно, заранее караулила Стерненко вблизи выхода из здания. Злоумышленница, владея информацией о местонахождении активиста, осуществила выстрел из огнестрельного оружия в тот момент, когда Сергей Стерненко направлялся к своему автомобилю.

видео дня

Злоумышленницу задержал один из сопровождающих. К счастью, ранение активиста не было смертельным.

Сам Сергей Стерненко считает, что за покушением стоит Россия. Служба безопасности Украины продолжает расследование.

Смотрите видео покушения на Сергея Стерненко:

Нападение на Сергея Стерненко / Фото: скриншот

Что известно о нападавшей

Женщина, которая осуществила покушение на Сергея Стерненко, по данным источников УП в правоохранительных органах, была уроженкой Одесской области 1979 года рождения. Однако была зарегистрирована и проживала в Киеве.

В правоохранительных органах рассказали, что женщина готовила покушение на активиста по заказу представителей российских спецслужб. Она получила деньги на свои банковские счета из РФ. Впоследствии через различные банковские кассы и банкоматы она обналичивала эти средства.

Уже 15 апреля она сняла квартиру в элитном жилом комплексе в Киеве, в непосредственной близости от места жительства Сергея Стерненко. Далее она наблюдала за передвижением волонтера. 1 мая злоумышленница совершила покушение на жизнь, однако была задержана во время выполнения заказа силами спецподразделения ЦСО "А" СБУ.

Нападающая / Фото: СБУ

В каком состоянии Стерненко

Активист рассказал, что медики прооперировали его. По его словам, пуля вышла навылет, ничего важного не задела.

"Пытаюсь прийти в себя. Еще раз спасибо СБУ. И вам всем. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей... Мне ОЧЕНЬ повезло что ранение такое. Спасибо Богу", - написал Стерненко.

Кроме этого, волонтер утверждает, что нападавшая имела оружие - нелегальный "короткоствол".

Оружие, из которого стреляли в Стерненко / Фото: Украинская правда

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклад председателя СБУ Василия Малюка по расследованию обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко.

"Служба безопасности Украины задержала злоумышленницу - оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу", - отметил глава государства.

Покушение на Сергея Стерненко - что известно

Напомним, 1 мая в Киеве на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение - его ранили из огнестрельного оружия. Нападение совершила женщина, которую оперативно задержала СБУ.

В СБУ подтвердили попытку убийства и обнародовали фото задержанной.

Сергей Стерненко - бывший глава одесской ячейки "Правого сектора", известный борьбой против застройки Одессы. В 2018 году пережил три покушения, одно из которых закончилось смертью нападавшего, из-за чего самого Стерненко обвиняли в убийстве.

После начала полномасштабной войны Стерненко стал активным волонтером и основал фонд "Сообщество Стерненко", который обеспечивает ВСУ FPV-дронами. С 2022 года фонд передал военным более 176 тысяч дронов.

Как сообщал Главред, 1 декабря 2024 года Стерненко объявил о помолвке со своей возлюбленной, впервые показав совместное фото. Предположительно, его невестой является Наталья Усатенко, с которой он вместе более 5 лет.

Читайте также:

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред