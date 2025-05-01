Злоумышленница караулила возле дома: появилось видео и детали покушения на Стерненко

Главное:
- В Киеве на жизнь Сергея Стерненко совершено покушение
- Злоумышленница - уроженка Одесской области, действовала по заданию российских спецслужб
- Она готовила покушение заранее, следила за Стерненко и арендовала жилье рядом с ним
В четверг, 1 мая, на одной из улиц Киева было совершено вооруженное нападение на известного активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко. Покушение на его жизнь зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеозапись попала в распоряжение журналистов Украинской правды.
На обнародованном видео четко видно, как женщина, очевидно, заранее караулила Стерненко вблизи выхода из здания. Злоумышленница, владея информацией о местонахождении активиста, осуществила выстрел из огнестрельного оружия в тот момент, когда Сергей Стерненко направлялся к своему автомобилю.
Злоумышленницу задержал один из сопровождающих. К счастью, ранение активиста не было смертельным.
Сам Сергей Стерненко считает, что за покушением стоит Россия. Служба безопасности Украины продолжает расследование.
Смотрите видео покушения на Сергея Стерненко:
Что известно о нападавшей
Женщина, которая осуществила покушение на Сергея Стерненко, по данным источников УП в правоохранительных органах, была уроженкой Одесской области 1979 года рождения. Однако была зарегистрирована и проживала в Киеве.
В правоохранительных органах рассказали, что женщина готовила покушение на активиста по заказу представителей российских спецслужб. Она получила деньги на свои банковские счета из РФ. Впоследствии через различные банковские кассы и банкоматы она обналичивала эти средства.
Уже 15 апреля она сняла квартиру в элитном жилом комплексе в Киеве, в непосредственной близости от места жительства Сергея Стерненко. Далее она наблюдала за передвижением волонтера. 1 мая злоумышленница совершила покушение на жизнь, однако была задержана во время выполнения заказа силами спецподразделения ЦСО "А" СБУ.
В каком состоянии Стерненко
Активист рассказал, что медики прооперировали его. По его словам, пуля вышла навылет, ничего важного не задела.
"Пытаюсь прийти в себя. Еще раз спасибо СБУ. И вам всем. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей... Мне ОЧЕНЬ повезло что ранение такое. Спасибо Богу", - написал Стерненко.
Кроме этого, волонтер утверждает, что нападавшая имела оружие - нелегальный "короткоствол".
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклад председателя СБУ Василия Малюка по расследованию обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко.
"Служба безопасности Украины задержала злоумышленницу - оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу", - отметил глава государства.
Покушение на Сергея Стерненко - что известно
Напомним, 1 мая в Киеве на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение - его ранили из огнестрельного оружия. Нападение совершила женщина, которую оперативно задержала СБУ.
В СБУ подтвердили попытку убийства и обнародовали фото задержанной.
Сергей Стерненко - бывший глава одесской ячейки "Правого сектора", известный борьбой против застройки Одессы. В 2018 году пережил три покушения, одно из которых закончилось смертью нападавшего, из-за чего самого Стерненко обвиняли в убийстве.
После начала полномасштабной войны Стерненко стал активным волонтером и основал фонд "Сообщество Стерненко", который обеспечивает ВСУ FPV-дронами. С 2022 года фонд передал военным более 176 тысяч дронов.
Как сообщал Главред, 1 декабря 2024 года Стерненко объявил о помолвке со своей возлюбленной, впервые показав совместное фото. Предположительно, его невестой является Наталья Усатенко, с которой он вместе более 5 лет.
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Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.
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