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Поставки дронов и волонтерство: что известно о Сергее Стерненко, на которого напали

Мария Николишин
1 мая 2025, 14:49
932
Благотворительный фонд Стерненко также запустил инициативу "Небесный Русорез".
Поставки дронов и волонтерство: что известно о Сергее Стерненко, на которого напали
Что известно о фонде Стерненко / коллаж: Главред, фото: t.me/ssternenko, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем известен Сергей Стерненко
  • Чем занимается его благотворительный фонд

В четверг, 1 мая, активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что на него совершили нападение. В результате этого он получил ранения. Известно, что правоохранители задержали нападавшую.

Главред собрал краткую биографию Сергея Стерненко и что известно о его деятельности.

видео дня

Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко был главой региональной организации "Правый сектор" в Одессе во время событий Революции достоинства. Известен участием в различных акциях против застройки морского побережья, исторического центра города Одессы.

В мае 2015 года году стал одним из "100 влиятельных одесситов". В сентябре 2015 против Стерненко и его товарища открыли уголовное производство по подозрению в похищении депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича. Тогда активист обратился в областную прокуратуру, СБУ и полицию, чтобы депутата привлекли к ответственности за его антиукраинскую деятельность.

Нападения на Стерненко

Всего в 2018 году активист пережил три нападения. Последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших - Ивана Кузнецова - от ножевого ранения. Сначала активист проходил как потерпевший, но впоследствии ему вручили подозрение в убийстве и незаконном обращении с оружием. Сам Стерненко утверждал, что нападения на него организовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Волонтерская деятельность

После начала полномасштабного российского вторжения Стерненко активно включился в волонтерское движение, параллельно освещая события на фронте в своем телеграм и других соцсетях.

Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" с 2022 года занимается обеспечением украинских военных FPV-дронами.

Некоторые бригады, которые сотрудничают, получили по 2000-3000 дронов. В общем, за время существования проекта, было закуплено и передано 176 839 FPV-дронов.

В "Сообществе Стерненко" отмечается, что только за апрель удалось закупить 10 260 FPV-дронов и другое имущество для Сил обороны на сумму 199 464 292 гривны.

Благотворительный фонд также запустил инициативу "Небесный Русорез", которая направлена на уничтожение российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинскими военными подразделениями.

Нападение на Стерненко - детали

В четверг, 1 мая, на известного активиста и блогера Сергея Стерненко было совершено нападение. В Службе безопасности Украины подтвердили нападение на активиста и волонтера Сергея Стерненко и показали фото задержанной нападающей.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прямо сейчас есть конкретный перечень лиц, на который россияне активно охотятся.

В пресс-службе СБУ добавили, что жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает.

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