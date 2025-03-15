Расстрел Ганула в Одессе: в полиции раскрыли три основные версии убийства

Главное:
- Нацполиция рассматривает три основные версии убийства Демьяна Ганула
- Следствие не исключает вероятность того, что к убийству Ганула причастна РФ
Нацполиция рассматривает три основные версии убийства в Одессе активиста Демьяна Ганула, сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.
Среди них - заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью и работа России подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
"Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью". - сказал Небытов.
По его словам, следствие также не исключает вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия, поскольку активист имел активную проукраинскую позицию.
"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - заявил заместитель председателя Нацполиции.
Смотрите видео - полиция расследует убийство Демьяна Ганула:
Убийство Ганула - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что в Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна Ганула. Правоохранители обнаружили оружие, которое, вероятно, было использовано во время преступления.
Как сообщал Главред, в пятницу, 14 марта, в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. По словам очевидцев, перед нападением Ганул пытался убежать. Стрелок произвел два выстрела и скрылся.
Напомним, Ганул еще в июле 2023 года обращался в СБУ с просьбой о защите, сообщил блогер Игорь Лаченков. По его словам, в России Ганула заочно арестовали, обвинив в "преступлениях", а за его голову назначили вознаграждение. Он получал угрозы, а личные данные его семьи слили в сеть. Нацполиция расследует убийство как заказное.
Больше новостей:
- В Одессе жестоко избили мать погибшего военного: в мэрии рассказали подробности
- Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину
- В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробности
Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред