Расстрел Ганула в Одессе: в полиции раскрыли три основные версии убийства

Следствие не исключают вероятность того, что к убийству Демьяна Ганула причастна Россия.

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Полиция расследует версии убийства Демьяна Ганула / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UA.National.Police, Facebook/demianganuI

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Нацполиция рассматривает три основные версии убийства Демьяна Ганула

Следствие не исключает вероятность того, что к убийству Ганула причастна РФ

Нацполиция рассматривает три основные версии убийства в Одессе активиста Демьяна Ганула, сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

Среди них - заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью и работа России подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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"Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью". - сказал Небытов.

По его словам, следствие также не исключает вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия, поскольку активист имел активную проукраинскую позицию.

"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - заявил заместитель председателя Нацполиции.

Смотрите видео - полиция расследует убийство Демьяна Ганула:

/ Скриншот

Убийство Ганула - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна Ганула. Правоохранители обнаружили оружие, которое, вероятно, было использовано во время преступления.

Как сообщал Главред, в пятницу, 14 марта, в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. По словам очевидцев, перед нападением Ганул пытался убежать. Стрелок произвел два выстрела и скрылся.

Напомним, Ганул еще в июле 2023 года обращался в СБУ с просьбой о защите, сообщил блогер Игорь Лаченков. По его словам, в России Ганула заочно арестовали, обвинив в "преступлениях", а за его голову назначили вознаграждение. Он получал угрозы, а личные данные его семьи слили в сеть. Нацполиция расследует убийство как заказное.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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