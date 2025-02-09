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В Одессе жестоко избили мать погибшего военного: в мэрии рассказали подробности

Ангелина Подвысоцкая
9 февраля 2025, 01:05
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72-летнюю женщину избили в офисе городской организации "Батькивщина".
Труханов, бабушка
В Одессе избили 72-летнюю маму погибшего военного / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба, pexels (иллюстративное фото)

Что известно:

  • В Одессе жестоко избили 72-летнюю мать погибшего военного
  • Подозреваемая в нападении женщина пытается во всем обвинить потерпевшую

В Одессе жестоко избили 72-летнюю мать погибшего военного. Сейчас женщина якобы находится на грани повторного инсульта. Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, женщина пришла в офис городской организации "Батькивщина", где ей обещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание компанией "ИнтоСана". Работница офиса якобы отказалась пускать женщину в офис. Между ними возникла словесная перепалка, после чего мать ударила в грудь мать погибшего воина.

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"Женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и били рукой по голове. Человек убегал оттуда настолько быстро, насколько ей позволял возраст", - сообщает Буйневич.

После этого она еле добралась до работы. Там женщине стало плохо и ей вызвали скорую. Медики зафиксировали травмы, расспросили женщину и передали всю информацию правоохранителям. После этого нападающая пыталась связаться с Буйневич, чтобы узнать контактные данные пострадавшей матери. При этом работница офиса пыталась "перекрутить" всю ситуацию, обвиняя пожилую женщину.

"Ситуация переворачивается так, будто 72-летняя женщина, которая перенесла инсульт после гибели сына, била ногами работника офиса. Подскочила и ударила? Вы ее видели? Там от силы 50 кг, едва дышит! Она поднять ногу не может, как же смогла бить женщину, которая занимается какими-то бойцовскими видами спорта?" - написала Буйневич.

При этом директор департамента отметила, что ей теперь угрожают в соцсетях, требуя наказать работника школы, "которая бьет людей". Буйневич призвала прекратить преследование матери погибшего военного.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на этот инцидент и заявил, что берет дело под личный контроль.

"В Одессе ужасный инцидент. 72-летняя мать погибшего защитника, которая работает в одесской школе, сообщила, что она была жестоко избита ... Женщине будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", - сообщил Труханов.

Труханов
В Одессе избили 72-летнюю маму погибшего военного / фото: скриншот

Скандалы с избиением военных и ветеранов

Как сообщал Главред, в Дарницком районе Киева избили экс-военнослужащего 32 ОМБр, несовершеннолетнему нападавшему не понравилась его прическа. Инцидент произошел, когда бывший военный выгуливал собаку.

В Днепре "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Все это произошло прямо в тот момент, когда Дмитрий гулял со своей женой и маленьким ребенком.

Ранее в Волынской области офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Оказалось, что подозреваемым по этому делу является 22-летний военный, которого также подозревают в смертельной аварии.

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