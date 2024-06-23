Не понравилась прическа: в Киеве 17-летний парень избил ветерана, выгуливавшего собаку

В Дарницком районе Киева избили экс-военнослужащего 32 ОМБр, несовершеннолетнему нападавшему не понравилась его прическа. Инцидент произошел, когда бывший военный выгуливал собаку.
О конфликте ветерана Александра с группой мужчин, среди которых были несовершеннолетние, сообщила пользовательница Instagram под ником schizophrenic_6699. По ее словам, к Александру подошли трое парней, один из которых - самый младший - начал высказывать недовольство его прической.
Словесная перепалка перешла в избиение ветерана. Ему, по данным полиции Киева, нанесли 10 ударов кулаками в лицо.
Александр вместе с братом, отцом и дядей ушли в добровольцы в начале полномасштабного вторжения. Дядю защитник потерял, брат - без вести пропавший.
Военный уволился со службы в конце 2023 года по состоянию здоровья.
Что известно о нападавшем
Как утверждают правоохранители, они уже задержали нападавшего на военного. Им оказался 17-летний юноша - студент колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.
Открыто дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.
Нападения на военных - последние новости
Как писал Главред, в Днепре "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Все это произошло в тот момент, когда Дмитрий гулял со своей женой и маленьким ребёнком.
"Охранники Тищенко" схватили Павлова, тот пытался сопротивляться, но его все же положили на землю и скрутили. Эти люди в форме несколько раз ударили украинского военного прямо на глазах его жены и ребенка.
Ранее сообщалось, что начальник курса Академии сухопутных войск во Львове, систематически издевающийся над курсантами под предлогом обучения дисциплины, был арестован с возможностью внесения залога в размере более 908 тыс. грн. Ему грозит 12 лет лишения свободы.
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