Не понравилась прическа: в Киеве 17-летний парень избил ветерана, выгуливавшего собаку

Задержан 17-летний студент военного колледжа.

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Драка произошла ночью в одном из районов Киева / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699, полиция Киева

В Дарницком районе Киева избили экс-военнослужащего 32 ОМБр, несовершеннолетнему нападавшему не понравилась его прическа. Инцидент произошел, когда бывший военный выгуливал собаку.

О конфликте ветерана Александра с группой мужчин, среди которых были несовершеннолетние, сообщила пользовательница Instagram под ником schizophrenic_6699. По ее словам, к Александру подошли трое парней, один из которых - самый младший - начал высказывать недовольство его прической.

Словесная перепалка перешла в избиение ветерана. Ему, по данным полиции Киева, нанесли 10 ударов кулаками в лицо.

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Александр вместе с братом, отцом и дядей ушли в добровольцы в начале полномасштабного вторжения. Дядю защитник потерял, брат - без вести пропавший.

Военный уволился со службы в конце 2023 года по состоянию здоровья.

Что известно о нападавшем

Как утверждают правоохранители, они уже задержали нападавшего на военного. Им оказался 17-летний юноша - студент колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.

Открыто дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Нападения на военных - последние новости

Как писал Главред, в Днепре "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Все это произошло в тот момент, когда Дмитрий гулял со своей женой и маленьким ребёнком.

"Охранники Тищенко" схватили Павлова, тот пытался сопротивляться, но его все же положили на землю и скрутили. Эти люди в форме несколько раз ударили украинского военного прямо на глазах его жены и ребенка.

Ранее сообщалось, что начальник курса Академии сухопутных войск во Львове, систематически издевающийся над курсантами под предлогом обучения дисциплины, был арестован с возможностью внесения залога в размере более 908 тыс. грн. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

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