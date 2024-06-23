РФ ночью атаковала Украину ракетами: повреждены 6 многоэтажек и другие объекты

Оккупанты запускали крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

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Последствия падения обломков ракеты в Киевской области/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 23 июня, атаковала Украину ракетами. Российские оккупанты запустили три ракеты, сбить удалось две из них.

Захватчики запускали "Калибры" из акватории Азовского моря. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Сбиты два "Калибра". Ночью 23 июня 2024 года враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в Киевской области", - говорится в сообщении. видео дня

В Киевской областной военной администрации в 05:19 сообщали, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Также об этом сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве слышны взрывы - работают силы ПВО в области и в столице. Находитесь в укрытиях!", - отмечал Кличко.

В ГСЧС Украины на Киевщине сообщили, что в результате падения обломков вражеской ракеты в одном из районов области произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений, пострадали два человека.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждено 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

Глава ОВА отметил, что по состоянию на 08:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительные. Медицинская помощь предоставлена ​​на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются.

"Оперативные службы на местах продолжают фиксацию и ликвидацию последствий ракетной атаки. Вся необходимая помощь населению будет предоставлена. Над этим уже работаем вместе с представителями местной общины", – говорится в сообщении.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

В ночь на 22 июня РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах. В результате российской ракетной атаки были повреждены 2 энергообъекта на территории Львовской и Запорожской областей, отметили в Укрэнерго.

Позже стало известно, что в ночь на 22 июня РФ выпустила по Украине почти 30 целей. В Воздушных силах ВСУ отметили, что украинские силы ПВО смогли уничтожить 25 из 29 воздушных целей, которыми Россия атаковала территорию Украины.

Днем 22 июня оккупанты нанесли четыре удара по Харькову - РФ ударила по жилому дому, были погибшие и очень много раненых. Российские захватчики атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.

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