РФ не может продвигаться, потери колоссальные: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

Россияне осуществляют ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанска, поскольку оккупанты нестут значительные потери, рассказал Юрий Повх.

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Россияне уменьшают интенсивность боевых действий из-за потери боеспособности / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не может продвигаться дальше. Войска РФ теряют личный состав в безуспешных атаках. Об этом рассказал представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона.

"В нашей зоне ответственности за минувшие сутки боестолкновений не произошло вообще и по состоянию на утро, прямых атак российских войск не происходило. В то же время враг нанес 21 авиационный удар, 16 ударов дронами-камикадзе и совершил 311 обстрелов в сторону наших позиций", - сообщил Повх.

По его словам, за минувшие сутки оккупанты потеряли на Харьковском направлении 63 солдата убитыми и ранеными, а также два танка, четыре автомобиля и одну единицу спецтехники. Силы обороны уничтожили 18 укрытий российских захватчиков и один пункт управления беспилотниками.

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Повх отметил, что интенсивность боевых столкновений меняется. Россияне снижают активность из-за потери боеспособности подразделений.

"На нашем направлении это происходит крайне часто. Сейчас стало известно о том, что враг осуществляет очередную ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанска. А также планирует присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии РФ. Они перебрасываются из стратегической глубины российской территории", - зазначил представитель ОТГВ "Харьков".

Российские оккупанты пытаются усилить свою группировку на Харьковском направлении, перебрасывая силы с других направлений. Но из-за усиления возможностей украинской артиллерии, враг несет значительные потери в технике.

Повх рассказал, что в районе Волчанска оккупанты вынуждены использовать тяжелую технику лишь фрагментарно. ВСУ успешно отрабатывают FPV-дронами и артиллерией, уничтожая спецтехнику врага. Спикер подчеркнул, что стабилизация ситуации на Харьковском направлении означает, что войска РФ не могут продвигаться дальше.

"Безусловно, выдыхать мы будем после нашей победы", - подытожил он.

Наступление россиян на Харьковщине - что известно

Напомним, неудачное наступление российской армии на Харьковщине привело только к значительным потерям в технике и живой силе оккупантов. Сейчас украинские защитники осуществляют контратаки, зачищая отдельные направления на Харьковщине, рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Также оккупанты приостановили активные боевые действия на Харьковском направлении. Россияне пытаются вывести свои неработоспособные подразделения из районов Волчанска, Тихого и Глубокого, отметил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Как сообщал Главред, на Харьковщине ВСУ остановили наступление российских оккупантов возле поселка Боровая. Россияне пытаются усилить свои ряды, но украинские войска успешно ликвидируют живую силу и технику врага.

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