Ударных групп нет: ВСУ начинают зачистку на Харьковщине - Братчук

После неудачного наступления на Харьковщине, ВСУ постепенно зачищают это направление, а враг еще и потерял возможность продвижения на Севере.

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Враг потерял много личного состава, а главное - возможность расширить наступление / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины

Неудачная операция по наступлению армии страны-агрессора России на Харьковщине обернулась для оккупантов не только большими потерями в технике и живой силе, но и потерей возможности продвигаться на север. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Сейчас украинские защитники перешли к контратакам и зачищают отдельные направления на Харьковщине. Поэтому у врага фактически нет шансов на реализацию задуманных планов в регионе и на Черниговщине или Сумщине.

"Контратакующие действия со стороны Сил обороны Украины приводят к тому, что улица за улицей, в том же Волчанске, зачищают от оккупантов. Враг понес большие потери, и сейчас не формирует уже каких-то ударных групп, чтобы продвигаться на Чернигов, Сумы. Потому что, как говорится, справиться бы хоть здесь", - сказал Братчук. видео дня

Представитель добровольческой армии "Юг" добавил, что сейчас вражеская армия пытается создать новую точку напряжения, именно поэтому российские группировки в последние дни усилили давление на Торецком направлении, что в Донецкой области. Не утихают тяжелые бои и на других направлениях.

"Это Покровское, Кураховское направление, Краматорское, где враг пытается действовать максимально активно. Тот же Часов Яр. Там противник очень активно атакует в районе микрорайона Новый, где прошел позиции по каналу", - отметил он.

Из-за того, что у врага не получилось рассредоточить украинские силы наступлением на Харьковщине, а затем и до севера, командование РФ, скорее всего, приняло решение вернуться к более активным ударам на Донецком направлении.

"Они хотели растянуть наши бригады, другие силы и средства Сил обороны на этих участках для того, чтобы уничтожать наш ресурс. И, соответственно, уже никто бы не думал о том, чтобы планировать и тем более проводить в будущем какие-то атакующие, наступательные операции. Учитывая, что этого у врага не получилось, Донецкое направление остается главным. Но при этом им необходимо было, по крайней мере, определить что-то новое, где-то попытаться активизировать свои действия. Вполне ожидаемо, скажу честно, что таким пунктом оказался город Торецк", - убежден Братчук.

Точных задач в районе Торецка враг не имеет. Главный и неизменный план оккупационных войск - это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако ВСУ не дают возможности его реализовать.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Наступление оккупантов на Юге и Востоке - что известно

Напомним, за минувшие сутки оккупанты РФ приостановили свои активные боевые действия на Харьковском направлении и не проводили наступление. Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районах Волчанска, Тихого и Глубокого, так как они частично потеряли боеспособность.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти весь батальон российских оккупантов вместе с командиром во время боев в районе Часового Яра в Донецкой области.

Накануне российские оккупационные войска значительно усилили давление на позиции Сил обороны Украины в районе города Торецк Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, враг на этом направлении смог захватить населенный пункт Шумы.

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