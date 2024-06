ВСУ отбили позиции на Харьковщине 'но': где наступают россияне - карты ISW

Украинские военные в ходе контратаки восстановили позиции в Харьковской области вблизи Липцов, но возле Волчанска фиксируется продвижение российских оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что ВСУ отбили позиции вблизи Липцов 18 июня.

Бои также продолжались возле Липцов, Зеленого и Нескучного 17 и 18 июня.

По данным Института изучения войны, российские захватчики недавно продвинулись в Волчанске на территории Агрегатного завода.

Также сообщается, что российские оккупанты недавно продвинулись на запад от Кременной во время продолжения атак вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

"Украинская бригада, которая действовала на Сватовском направлении, заявила, что подразделения российских 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, включая танковые полки и усиленные дополнительными отрядами спецназа и ЧВК, пытаются продвинуться вдоль линии Чернещина - Первомайское, чтобы захватить Боровую. В бригаде отметили, что оккупанты 18 июня значительно активизировали боевые действия на Сватовском направлении", - сообщает ISW.

Как добавляют аналитики, украинские источники сообщали, что войска РФ сосредотачивают большую группировку численностью до 10 тысяч личного состава и 450 единиц военной техники, в том числе 200 артиллерийских систем, вдоль района Райгородка - Нововодяное. Кроме того, оккупанты в течение нескольких недель искали слабые места в обороне ВСУ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.