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ВСУ отбили позиции на Харьковщине "но": где наступают россияне - карты ISW

Мария Николишин
19 июня 2024, 08:32
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По данным Института изучения войны, российские захватчики недавно продвинулись в Волчанске на территории Агрегатного завода.
ВСУ отбили позиции на Харьковщине 'но': где наступают россияне - карты ISW
ВСУ восстановили позиции на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украинские военные в ходе контратаки восстановили позиции в Харьковской области вблизи Липцов, но возле Волчанска фиксируется продвижение российских оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что ВСУ отбили позиции вблизи Липцов 18 июня.

"Заместитель командира батальона беспилотников ВСУ, который работает в этом районе, сообщил, что украинские силы отбили позиции вблизи Глубокого (к северу от Липцов) в течение последних нескольких дней. Российские "военкоры" также утверждали, что ВСУ продолжали контратаки под Глубоким. Командир батальона ВСУ рассказал, что оккупанты постоянно ведут штурм и быстро пополняют резервы на Харьковском направлении, что способствует высокой интенсивности боев в этом районе", - сообщают аналитики.

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Боевые действия
Боевые действия в Волчанске / фото: ISW

Бои также продолжались возле Липцов, Зеленого и Нескучного 17 и 18 июня.

По данным Института изучения войны, российские захватчики недавно продвинулись в Волчанске на территории Агрегатного завода.

Также сообщается, что российские оккупанты недавно продвинулись на запад от Кременной во время продолжения атак вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

"Украинская бригада, которая действовала на Сватовском направлении, заявила, что подразделения российских 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, включая танковые полки и усиленные дополнительными отрядами спецназа и ЧВК, пытаются продвинуться вдоль линии Чернещина - Первомайское, чтобы захватить Боровую. В бригаде отметили, что оккупанты 18 июня значительно активизировали боевые действия на Сватовском направлении", - сообщает ISW.

Боевые действия на Сватовском направлении
Боевые действия на Сватовском направлении / фото: ISW

Как добавляют аналитики, украинские источники сообщали, что войска РФ сосредотачивают большую группировку численностью до 10 тысяч личного состава и 450 единиц военной техники, в том числе 200 артиллерийских систем, вдоль района Райгородка - Нововодяное. Кроме того, оккупанты в течение нескольких недель искали слабые места в обороне ВСУ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны.

Во время контратак на Харьковщине в районе Волчанска ВСУ не только вернули под контроль ряд позиций, но и загнали армию страны-агрессора России в окружение. Как выяснилось, среди заблокированных на агрегатном заводе россиян есть штурмовики подразделения СОБР.

В то же время, Украина должна объединиться на всех уровнях, чтобы провести контрнаступление. Для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

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