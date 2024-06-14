"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

Наступление российских оккупантов все больше замедляется, а силы противника исчерпываются. ВСУ, в свою очередь, стабилизировали фронт и прибегают к успешным маневрам.

https://glavred.info/ukraine/armiya-rf-uzhe-ne-mozhet-prodvigatsya-dalshe-vsu-otbili-pozicii-na-harkovshchine-10573037.html Ссылка скопирована

Потенциал РФ на Харьковщине иссяк, ВСУ начинают возвращать утраченные позиции / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр им. К. Пестушко, flickr

Российская оккупационная армия все еще сохраняет преимущество в живой силе и артиллерии на Харьковском направлении, однако это не дает ей возможности продвигаться вперед. Наоборот - сейчас украинские военные постепенно отвоевывают утраченные территории, рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

В эфире телеканала FREEДOM он отметил, что за месяц ВСУ удалось стабилизировать линию боевого соприкосновения на Харьковщине и вражеская группировка уже не имеет возможности эффективно действовать.

"Если говорить об участке фронта Пыльное, Стрелечье, Глубокое, то здесь Силы обороны не просто удерживают активную позицию. Несколько дней назад были проведены мероприятия, которые позволили нам отбить у противника еще одну посадку и закрепиться на новой позиции", - сообщил Федоренко. видео дня

Военнослужащий также рассказал о ситуации в Волчанске. Там обстановка сложная, поскольку бои затянулись в жилую застройку, поэтому ВСУ приходится бороться буквально за каждый дом или подвал.

"Вооруженные силы Украины ведут активную борьбу с противником - удается отбивать занятые врагом позиции, очень много военных противника взято в плен", - добавил украинский защитник.

Еще одной проблемой возле Волчанска стало возведение противником фортификаций. В то же время Силы обороны не сидят сложа руки и следят за перемещением россиян и пытаются не допустить их укрепления на этих территориях. Сейчас Федоренко убежден, что это строительство линии обороны врагу не поможет.

Относительно технического обеспечения противника - военный говорит, что армия РФ с начала наступления активно использовала бронетехнику, поэтому ВСУ удалось поразить немало вражеских целей. Поэтому сейчас оккупантам приходится пользоваться в основном маневренными машинами.

"Во время своего вторжения в Харьковскую область противник очень активно применял бронированную технику. Как следствие - Силы обороны сожгли очень много различной бронетехники врага. Поэтому на сегодня российская армия использует высокоманевренные машины вроде "багги", колесные мотоциклы. Также начала использовать меньше легкобронированной техники", - подчеркнул он.

Если говорить о личном составе, то по данным украинского бойца сейчас наблюдается максимальная концентрация подразделений противника на этом направлении. Они постепенно, небольшими группами подкрадываются к украинским линиям обороны, а при накоплении нужного количества живой силы идут на штурм. Но ВСУ удается успешно сдерживать подобные атаки.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Контратаки ВСУ на Харьковщине - что известно

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины проводят активные контратаки на Харьковском направлении на фоне ограниченных наземных атак РФ к северу и северо-востоку от Харькова.

До этого украинские силы осуществили контратаку на север и северо-восток от города Харькова. Оккупанты пытались отрицать успехи ВСУ, однако сами же оказались в "тупике".

Успешные действия ВСУ в ходе столкновения с мотострелковым полком РФ, фактически, ликвидировали 90% его личного состава. После этого остальные оккупанты отказались идти на штурм в направлении Волчанска.

Читайте также о ситуации на границе Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред