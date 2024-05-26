'Оккупантов может хватить': РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

Российским оккупантам не удалось достичь поставленных задач на Харьковщине.

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Россияне стягивают силы на границу с Черниговской и Сумской облстями / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты стягивают свои силы на границу с Сумской и Черниговской областями. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он отметил, что это происходит на фоне того, что оккупанты не достигли поставленных задач на Харьковщине.

"Группировка "Север" не достигла поставленных их командованием задач на Харьковщине. Но они пытаются накопить силы неподалеку Сумщины-Черниговщины, которых может хватить для действий в приграничье", - написал Коваленко. видео дня

Кто такой Андрей Коваленко Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Ситуация на севере Харьковской области - последние новости

Бойцы ВСУ готовы уничтожать установки, которыми войска России бьют по Харькову, считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты и другие страны-партнеры сняли свое табу на удары иностранным оружием по территории РФ.

Согласно данным Генштаба на вечер 26 мая, 19:39, оккупанты РФ пытаются улучшить положение в районах Волчанска и Липцов. Враг активно применяет корректируемые авиабомбы.

"На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцов. Возле последнего ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемые авиабомбы", - сказано в сообщении.

Наступление войск РФ на севере Харьковской области проваливается, считают в разведке Минобороны Великобритании. По мнению аналитиков, враг не смог создать "буферную зону" и вряд ли способен достичь серьезных прорывов в ближайшие дни.

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