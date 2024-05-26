УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

Ангелина Подвысоцкая
26 мая 2024, 22:24обновлено 26 мая, 22:56
100
Российским оккупантам не удалось достичь поставленных задач на Харьковщине.
'Оккупантов может хватить': РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной
Россияне стягивают силы на границу с Черниговской и Сумской облстями / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты стягивают свои силы на границу с Сумской и Черниговской областями. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он отметил, что это происходит на фоне того, что оккупанты не достигли поставленных задач на Харьковщине.

"Группировка "Север" не достигла поставленных их командованием задач на Харьковщине. Но они пытаются накопить силы неподалеку Сумщины-Черниговщины, которых может хватить для действий в приграничье", - написал Коваленко.

видео дня

Кто такой Андрей Коваленко

Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Ситуация на севере Харьковской области - последние новости

Бойцы ВСУ готовы уничтожать установки, которыми войска России бьют по Харькову, считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты и другие страны-партнеры сняли свое табу на удары иностранным оружием по территории РФ.

Согласно данным Генштаба на вечер 26 мая, 19:39, оккупанты РФ пытаются улучшить положение в районах Волчанска и Липцов. Враг активно применяет корректируемые авиабомбы.

"На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцов. Возле последнего ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемые авиабомбы", - сказано в сообщении.

Наступление войск РФ на севере Харьковской области проваливается, считают в разведке Минобороны Великобритании. По мнению аналитиков, враг не смог создать "буферную зону" и вряд ли способен достичь серьезных прорывов в ближайшие дни.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область Черниговская область Сумская область вторжение России Андрей Коваленко
Реклама

Главное за день

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:24 Украина
Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

21:14 Политика
Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

20:40 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв 8881

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится 8716

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех 6028

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

Поймали 7 клещей : новая любовница Путина угодила в конфуз 3248

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

Последние новости

22:24

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:15

Оля Цибульская рассказала про роман с мужем и поделилась редкими фото

21:50

Чего добилась Россия терактом в Харьковемнение

21:14

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

20:40

Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
20:37

Санта Димопулос в Эмиратах оторвалась с молчуньями из ВиаГры

19:56

Войска Путина проваливаются в Харьковской области: в Британии раскрыли детали

19:40

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

19:24

Графики отключения света: в какие часы не будет электроэнергии 27 мая

Реклама
19:02

От Норвегии до Польши: страны НАТО усилят границу с РФ – Newsweek

18:48

Нашли тела девочки и ее мамы: в Харькове возросло количество погибших в ЭпицентреФотоВидео

18:34

НАТО может сбивать ракеты РФ над Львовом: в ФРГ сделали неожиданное предложение

17:42

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

17:34

Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

17:33

В дом придет достаток и богатство: куда нужно поставить чашку с монетами - приметы

17:02

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

16:52

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:42

"Полномасштабные боевые действия": пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

16:24

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Девам - влечение, Ракам - знакомство

16:19

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

Реклама
16:00

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

15:56

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

12:51

К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о бракеВидео

12:49

Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

12:47

Настоящий магнит для вредителей: как избавиться от жуков без химии - лучшие методыВидео

12:06

Почему не получается похудеть: Анита Луценко рассказала о главных ошибках

12:02

"Я сказал ему в Швейцарии": Байден сделал новое резкое заявление о Путине

11:45

У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

Реклама
11:07

РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам

10:46

Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача: что произошло

10:13

Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине

10:11

Сколько стажа минимально нужно для пенсии: как правильно посчитать

09:55

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

09:27

Обстрелы только усилятся: в ISW назвали цель российских ударов по Харькову

09:23

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

09:21

"Гарний хлопчик": Иван Дорн угодил в очередной скандал с русским языкомВидео

08:45

РФ атаковала Украину "Кинжалами" и десятками "Шахедов": сколько целей удалось сбить

08:28

Обновление данных в ТЦК: когда и за что может задержать полиция - объяснение юриста

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять