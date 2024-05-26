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ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

Андрей Ганчук
26 мая 2024, 15:31
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Силы обороны Украины знают, где расположена вражеская артиллерия и зенитные ракетные комплексы С-300/400, сказал военнослужащий Юрий Федоренко.
ATACMS, С-300 РФ
Через 3-4 недели табу на удары оружием Запада по России может быть снято - военный / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Бойцы ВСУ готовы уничтожить зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, артиллерию и другую военную технику российских оккупантов, которыми враг наносит удары по Харькову. Препятствием является позиция США и других союзников, запрещающих наносить удары своим оружием по территории агрессора России. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

В интервью ТСН он рассказал о том, что украинские военные знают, где расположены огневые точки врага.

"То есть мы не можем уничтожать противника в районах его центров, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушает Харьков. То есть Силы обороны знают, где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств", - объяснил ситуацию военный.

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Согласно его прогнозу, спустя несколько недель Украина получит возможность уничтожать вражеские огневые средства. Дипломаты работают над данным вопросом.

"Я думаю, что 3-4 недели, и мы добьемся того, что эти огневые средства дадут возможность применить (по территории России – ред.)", - подчеркнул Юрий Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Удары западным оружием по России – главные новости:

В США призвали администрацию Байдена снять запрет для Украины относительно ударов по России: Конгрессмены обратились к Пентагону и Вашингтону и призвали позволить ВСУ более эффективно защищать свои территории. Также законодатели просят улучшить ситуацию с обучением украинских пилотов управлению F-16.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал удары по России американским оружием. По словам политика, "нужно позволить Украине вести войну так, как она считает нужным".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников позволить Украине бить по территории РФ. Он акцентировал внимание на том, что сейчас такое решение поможет ВСУ защитить границу в Харьковской области.

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