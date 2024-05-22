'Должны дать отпор': Джонсон поддержал удары по России американским оружием

Спикер Палаты представителей США Джонсон подчеркнул, что Украине нужно позволить вести войну против РФ так, как она считает нужным.

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Спикер Джонсон сделал неожиданное заявление / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

США не должны запрещать Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, а попытки контролировать усилия украинцев являются не слишком позитивной политикой. Об этом сообщил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в комментарии "Голосу Америки".

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова спросила у Майка Джонсона поддержал бы он решение разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории РФ, несмотря на то, что Украина уже имеет американское вооружение, но ограничена в его использовании.

Кроме того, она напомнила, что коллеги Джонсона из комитета по вопросам разведки Палаты представителей опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по военным целям на территории России.

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"Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор", - сказал спикер.

Смотрите видео с комментарием Майка Джонсона о необходимости разрешить Украине бить по территории РФ американским оружием:

Фото: скриншот

Спикер Палаты представителей добавил, что попытки контролировать усилия на микроуровне является не лучшей политикой для США.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Помощь США для Украины - удары по РФ западным вооружением

Напомним, как ранее сообщал Главред, группа американских конгрессменов из обеих партий Конгресса обратилась к министру обороны Ллойду Остину с призывом разрешить Украине атаковать цели на территории России и ускорить поставки оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что если бы украинские войска использовали полученное от США оружие для ударов по целям на территории России, это могло бы предотвратить новое наступление страны-агрессора.

Украина ведет оборонительную войну, поэтому имеет право использовать оружие своих партнеров для ударов по местам, откуда Россия проводит свои атаки, отметила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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