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"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружием

Юрий Берендий
22 мая 2024, 19:43
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Спикер Палаты представителей США Джонсон подчеркнул, что Украине нужно позволить вести войну против РФ так, как она считает нужным.
'Должны дать отпор': Джонсон поддержал удары по России американским оружием
Спикер Джонсон сделал неожиданное заявление / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

США не должны запрещать Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, а попытки контролировать усилия украинцев являются не слишком позитивной политикой. Об этом сообщил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в комментарии "Голосу Америки".

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова спросила у Майка Джонсона поддержал бы он решение разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории РФ, несмотря на то, что Украина уже имеет американское вооружение, но ограничена в его использовании.

Кроме того, она напомнила, что коллеги Джонсона из комитета по вопросам разведки Палаты представителей опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по военным целям на территории России.

видео дня

"Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор", - сказал спикер.

Смотрите видео с комментарием Майка Джонсона о необходимости разрешить Украине бить по территории РФ американским оружием:

'Должны дать отпор': Джонсон поддержал удары по России американским оружием
Фото: скриншот

Спикер Палаты представителей добавил, что попытки контролировать усилия на микроуровне является не лучшей политикой для США.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Помощь США для Украины - удары по РФ западным вооружением

Напомним, как ранее сообщал Главред, группа американских конгрессменов из обеих партий Конгресса обратилась к министру обороны Ллойду Остину с призывом разрешить Украине атаковать цели на территории России и ускорить поставки оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что если бы украинские войска использовали полученное от США оружие для ударов по целям на территории России, это могло бы предотвратить новое наступление страны-агрессора.

Украина ведет оборонительную войну, поэтому имеет право использовать оружие своих партнеров для ударов по местам, откуда Россия проводит свои атаки, отметила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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