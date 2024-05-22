УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Самая большая угроза": РФ может начать наступление на новом направлении - Жорин

Юрий Берендий
22 мая 2024, 18:27
296
Максим Жорин отметил, что если план россиян заключается в растягивании подразделений Сил обороны, то они могут открыть фронт на Сумщине.
'Самая большая угроза': РФ может начать наступление на новом направлении - Жорин
Россияне могут открыть новый фронт для наступления на Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российские оккупанты могут начать наступ ление на территорию Украины с нового направления на севере. Наибольшая опасность сейчас есть для Сумщины. Об этом в комментарии LIGA.net заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это - Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", - говорит он.

В то же время Жорин отметил, что, вероятно, россияне не планируют глубокое продвижение вглубь Сумской области. По его словам, враг будет пытаться растянуть украинские силы и ресурсы.

видео дня

Заместитель командира третьей ОШБр добавил, что план российских наступательных действий на Харьковщине, который был обнародован в средствах массовой информации частично и является той стратегией врага, к отражению которой готовились украинские военные.

"Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", - сказал он.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Наступление РФ на Харьковщине - угроза наступления РФ на Сумщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска могут начать наступательные действия на Сумщине в любым момент. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечает, что вдоль украинско-российской границы на Сумщине, протяженность которой 564 километра, россияне собрали 30 тысяч военных. Тактика врага будет заключаться в том, чтобы создать плацдарм и в случае необходимости применить дополнительные подразделения.

Ситуация в Харьковской области остается сложной. Город Волчанск является одной из главных целей россиян, но Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, сказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область
Реклама

Главное за день

"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружием

"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружием

19:43 Мир
Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

19:43 Синоптик
Войска НАТО могут появиться в Украине: в СМИ раскрыли позиции стран

Войска НАТО могут появиться в Украине: в СМИ раскрыли позиции стран

18:39 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не вернется : появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон 26057

"Не вернется": появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон

Куда пропала София Ротару: родная сестра слила артистку 20953

Куда пропала София Ротару: родная сестра "слила" артистку

Езжай в Израиль и там давай концерт : россияне набросились на Максима Галкина 17114

"Езжай в Израиль и там давай концерт": россияне набросились на Максима Галкина

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке 11589

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке

Последние новости

19:46

Как избавиться от сорняков на клумбе: способ, который быстро решит проблему

19:43

"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружиемВидео

19:43

Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

19:41

"Дефицит увеличился": в Укрэнерго назвали часы, когда будут выключать свет в четверг

19:19

Позиции переходят "из рук в руки": Сазонов раскрыл тяжелую ситуацию в Волчанске

До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – СвитанДо конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан
19:10

Кто таинственный россиянин на разбившемся вертолёте президента Иранамнение

19:07

Вслед за "кровавым" королем: в Сети "разнесли" свежий портрет Кейт Миддлтон

19:00

Лишь единицы найдут 6 скрытых слов за 12 секунд: чрезвычайная загадка

18:39

Войска НАТО могут появиться в Украине: в СМИ раскрыли позиции стран

Реклама
18:36

Как быстро почистить молодой картофель: лайфхак, который сэкономит ваше время

18:27

"Самая большая угроза": РФ может начать наступление на новом направлении - Жорин

18:16

Электрошокеры, наручники и остановка авто: Нацгвардии расширили полномочия

17:51

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

17:46

Красная линия для РФ: майор ВСУ рассказал, будут ли ВСУ уничтожать Крымский мост

17:42

По Луганщине прилетела серия "приятных" ракетных ударовВидеоблоги

17:39

Как лучше всего заморозить малину: простой способ на заметку хозяйкам

17:22

Дополнительный отпуск для военных: в Кабмине рассказали, как получить

16:59

"До Харькова не дойдут": Свитан сказал, как Украина может противодействовать КАБамВидео

16:51

Пауки больше не попадут в дом: чем нужно обработать тюль и подоконник

16:41

"Помешать новому наступлению РФ": в СНБО выдали важное заявление к США

Реклама
16:26

После абьюза и домашнего насилия: известная украинская супермодель вышла замуж

16:22

"Ситуация сложная": главком Швеции спрогнозировал продолжительность войны в Украине

16:16

Ехали спасать гражданских: в Волчанске РФ ударила дроном по авто с полицейскими

15:56

Церковный праздник 23 мая: что запрещено делать на святого Михаила

15:52

20 тысяч грн в месяц: в Раде предложили вариант бронирования от мобилизации

15:48

Летальное оружие для РФ: британский министр рассказал о секретной подачке Китая

15:34

"Этот месяц 2024 года станет решающим в войне": что устроит Украина к концу года для РФ - прогноз

15:17

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

15:13

Россияне отводят войска: в ВСУ объяснили изменение ситуации возле Часового Яра

15:05

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

15:02

Новые графики отключения света в Украине: где и когда не будет электроэнергии

14:37

"Мобилизация будет проходить лучше": Подоляк назвал главный фактор

14:26

РФ атаковала Харьков: был прилет возле домов, есть возгорание и много раненых

14:18

Депутатам Порошенко предлагают продать приобретенные в войну Мерседесы и квартиры вдвое дороже, чем показано в их декларациях

14:12

За кого топит Слава Каминская: популярный актер раскрыл настоящую позицию певицы

13:54

Почему говорить "зіниця ока" неправильно: распространенная ошибка, которая многих удивитВидео

13:39

"Что он значит?": иностранцы ломают голову над украинским дорожным знаком

13:38

СБУ объявила подозрение беглецу и продюсеру-путинисту Бардашу

13:37

Атаки ВСУ быстрее: флот РФ может не восстановить собственные силы - Forbes

13:06

В окружении знаменитых одесситов: Максим Галкин встретился с любимыми украинцами

Реклама
13:00

"Врагов ждут новые сюрпризы": морские дроны "Sea Baby" оснастили "Градами" - СМИ

12:50

"Стратегия не идеальна": в NYT рассказали о медленном отступлении ВСУ на Харьковщине

12:17

Отключения света в Украине: в "Укрэнерго" пояснили, как долго они продлятся

12:10

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке

12:02

Будет, как в Европе: цена на бензин в Украине может достичь шокирующей отметки

12:01

Путин положил глаз на территорию страны НАТО: главком Швеции заявил о переброске войск

11:52

Графики отключения света должны быть справедливыми: в правительстве сделали важное заявление

11:50

Такие бутерброды сметут за 1 секунду: быстрый рецепт вкуснейшей закускиВидео

11:49

ВСУ с помощью оружия из США остановили армию РФ на Харьковщине - Bild

11:41

"Есть такие пуритане": путинистка Валерия высказалась в сторону своей невестки

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять