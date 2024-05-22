'Самая большая угроза': РФ может начать наступление на новом направлении - Жорин

Максим Жорин отметил, что если план россиян заключается в растягивании подразделений Сил обороны, то они могут открыть фронт на Сумщине.

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Россияне могут открыть новый фронт для наступления на Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российские оккупанты могут начать наступ ление на территорию Украины с нового направления на севере. Наибольшая опасность сейчас есть для Сумщины. Об этом в комментарии LIGA.net заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это - Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", - говорит он.

В то же время Жорин отметил, что, вероятно, россияне не планируют глубокое продвижение вглубь Сумской области. По его словам, враг будет пытаться растянуть украинские силы и ресурсы.

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Заместитель командира третьей ОШБр добавил, что план российских наступательных действий на Харьковщине, который был обнародован в средствах массовой информации частично и является той стратегией врага, к отражению которой готовились украинские военные.

"Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", - сказал он.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Наступление РФ на Харьковщине - угроза наступления РФ на Сумщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска могут начать наступательные действия на Сумщине в любым момент. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечает, что вдоль украинско-российской границы на Сумщине, протяженность которой 564 километра, россияне собрали 30 тысяч военных. Тактика врага будет заключаться в том, чтобы создать плацдарм и в случае необходимости применить дополнительные подразделения.

Ситуация в Харьковской области остается сложной. Город Волчанск является одной из главных целей россиян, но Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, сказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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