Электрошокеры, наручники и остановка авто: Нацгвардии расширили полномочия

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины".

https://glavred.info/ukraine/elektroshokery-naruchniki-i-ostanovka-avto-nacgvardii-rasshirili-polnomochiya-10567136.html Ссылка скопирована

Нацгвардии разрешили применять электрошокеры, наручники и принудительно останавливать авто / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Нацгвардия будет иметь право применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры. Об этом говорится в проекте закона №10311.

Верховная рада Украины 22 мая одобрила законопроект о внесении изменений в закон "О Национальной гвардии Украины" в первом чтении. Эта инициатива имеет целью совершенствование правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии.

В документе предложено урегулировать, что Нацгвардейцы при исполнении полномочий могут использовать и применять меры принуждения, в частности физическое воздействие, специальные средства, оружие, вооружение и боевую технику, а также вооружение воздушных судов.

видео дня

Законопроект также предусматривает, что военнослужащие Нацгвардии могут применять физическое воздействие для обеспечения личной безопасности, пресечения правонарушений и задержания лиц, совершивших правонарушения.

Согласно законопроекту, военнослужащие Нацгвардии смогут использовать специальные средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.д.):

при задержании лица, совершившего правонарушение;

во время конвоирования задержанного лица в компетентные органы в случае его отказа подчиниться законным требованиям конвоя;

к лицу, подозреваемому в совершении уголовного преступления, которое оказывает сопротивление военнослужащему или пытается убежать;

если действия лица создают реальную угрозу причинения вреда себе или окружающим.

Также нацгвардейцам разрешается использовать средства принудительной остановки транспортного средства в нескольких ситуациях:

для остановки авто, водитель которого проигнорировал законные требования военнослужащего, пытается объехать контрольно-пропускной пункт объекта, охраняемого Нацгвардией, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует дорожные знаки и сигналы светофора об остановке;

если маневры водителя создают реальную угрозу жизни или здоровью военнослужащего или других лиц;

для задержания лиц, совершивших уголовное преступление и пытающихся скрыться на автомобиле.

Кроме того, в законопроекте установлены случаи, когда запрещено применять любые принудительные меры, в частности к лицам с признаками беременности, пожилого возраста, с выраженными признаками инвалидности и малолетних лиц. Однако, если такое лицо совершило групповое или вооруженное нападение или оказывает сопротивление, если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего или другого лица, если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу другими способами и средствами невозможно, то меры принуждения разрешается использовать.

В то же время запрещено применять любые принудительные меры в помещениях и на земельных участках, принадлежащих или закрепленных за дипломатическими представительствами и консульствами иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или другого соответствующего представительства поступит по официальным каналам письменная просьба или согласие применить меры принуждения против правонарушителей.

Что следует знать о Нацгвардии? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - изменения и нововведения

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №585, украинские бойцы Сил обороны могут получать дополнительный отпуск за каждую единицу уничтоженной вражеской военной техники. Однако общая продолжительность отпуска не может превышать 15 календарных дней в год.

Также мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в ВР предложили инициативу, которая позволит бизнесу бронировать сотрудников от мобилизации за ежемесячный взнос в размере около 20 тысяч гривен на каждого работника. Председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха считает, что это позволит работодателям самостоятельно определять стратегически важных для бизнеса работников. В то же время такой шаг может предоставить дополнительные средства для финансирования ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред