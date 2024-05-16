Важные изменения: как пересечь границу после вступления в силу закона о мобилизации

В Украине с 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации. Некоторые категории мужчин будут обязаны представить предоставить военно-учетные документы.

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В Украине изменится процедура пересечения границы / Коллаж: Главред, фото: Госпогранслужба, УНИАН

В Украине 18 мая вступает в силу закон о совершенствовании мобилизации. Это повлечет за собой некоторые изменения в процедуре пересечения границы. Детали рассказал представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что с 18 мая отдельные категории граждан будут должны предъявить военно-учетные документы вместе с документом, удостоверяющим личность.

Предоставить военно-учетный документ будут должны мужчины, которые:

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забронированы на период мобилизации и на военное время;

признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

категории лиц, определенные ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

При этом такое нововведение не будет касаться таких граждан:

лица с инвалидностью;

те которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

"Рекомендуем при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ", - говорится в сообщении.

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Закон о мобилизации в Украине / фото: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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