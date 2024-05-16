Ловля уклонистов в Киеве: копы рассказали, скольких доставили в ТЦК

В Киеве полиция продолжает активно выискивать и доставлять в ТЦК и СП людей за нарушение правил военного учета или законодательства об обороне и мобилизации.

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Копы рассказали, скольких уклонистов разыскали в Киеве / коллаж Главред, фото УНИАН и ГПСУ

В Киеве копы продолжают активно искать и привозит в ТЦК и СП (в просторечии ‒ военкоматы) людей, разыскиваемых за нарушение правил военного учета либо законодательства об обороне с мобилизацией. Об этом пишет портал "ТСН" со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Киеве.

"С начала 2024 года из ТЦК и СП в ГУНП в городе Киеве поступило 5833 обращения для установления места пребывания лиц и их доставки с целью составления административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП", ‒ рассказали полицейские.

Как добавляют столичные правоохранители, в настоящее время было установлено местонахождение и доставлены в ТЦК и СП для составления административных материалов 2319 человек (а в апреле этот показатель составлял 1416 человек). То есть, говорят копы, за почти месяц разыскали и отвезли в военкоматы около тысячи человек.

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Мобилизация в Украине - нововведения

Напомним, 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. А уже 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Также 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Отныне отменен статус "ограниченно годный", и мужчин будут разделять на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

Как сообщал Главред, если военнообязанный гражданин получает повестку с целью обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК или отказывается проходить ВВК, его данные передают в Национальную полицию, поскольку он совершил административное правонарушение. Полиция доставляет его в ТЦК и СП для составления протокола об админправонарушении, рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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