УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

Руслана Заклинская
3 мая 2024, 23:13
337
Люди с одинаковыми болезнями могут быть признаны как годными, так и непригодными, в зависимости от степени ограничения функциональности, пояснила Оксана Сухорукова.
Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации
Больных диабетом и ВИЧ могут признать годными к службе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Пригодными к службе в армии могут признать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями. Люди с диабетом и ВИЧ могут служить, в зависимости от степени ограничения функциональности.Обэтом сообщила директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона.

Сухорукова отметила, что в соответствии с новыми изменениями законодательства, люди, которые ранее были "ограниченно годными", должны пройти повторную медкомиссию. Тех, кого признают непригодными, снимут с воинского учета.

"Относительно людей, которые получат статус "годный для несения службы", есть нюансы. Потому что человек может быть полностью пригоден или, например, пригоден к службе в высших военных учебных заведениях, в медицинских подразделениях, в службах обеспечения, логистики, в ТЦК", - отметила она.

видео дня

Представительница Минобороны пояснила, что люди с одинаковыми заболеваниями могут быть признаны как годными, так и непригодными, в зависимости от степени ограничения функциональности, что определяется военно-врачебной комиссией.

"Например, если у человека была в анамнезе язва, но она зарубцевалась, человек себя нормально чувствует, у него полностью воссоздана функциональность, то он будет пригоден. Если у человека есть язва, в результате которой, например, удалена часть желудка, у человека есть ограниченная функциональность, то он, скорее всего, будет непригодным в зависимости от ограничения функциональности для несения службы", - подчеркнула Сухорукова.

По ее словам, военно-врачебная экспертиза не устанавливает диагноз, поскольку это работа врачей. Они определяют диагноз и степень ограничения функциональности. Задачей ВВК является установить, пригоден ли человек к службе или нет, исходя из имеющегося диагноза.

"Если говорить о диабете, то когда речь идет о легкой степени, которую можно выравнивать диетой, образом жизни, то этот человек является пригодным. Если у человека легкая или средняя степень диабета, то он может быть пригоден к службе в определенных частях. Если у человека тяжелая степень диабета, то человек является непригодным к службе", - пояснила она.

Лица с ВИЧ также будут служить, если они являются бессимптомными носителями с полной иммунной компенсацией. В случае иммунной субкомпенсации, они могут служить в ограниченных частях. Тяжелая степень заболевания означает непригодность к службе.

"Они являются такими же людьми как мы, они не несут угрозу обществу", - подчеркнула Сузорукова.

Процедура обжалования решений ВВК остается в силе. Если военно-врачебная комиссия назначает переосвидетельствование или дополнительные обследования, они должны проходить в другом учреждении здравоохранения, а не в том, выводы которого обжаловались. В случае несогласия с решением центрального ВВК, военнообязанный имеет право обратиться в суд.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Как сообщал Главред, статус "ограниченно годного" для военнообязанных отменяют с 4 мая, далее мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

мобилизация инфографика
Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Если военнообязанный получает повестку для обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК, или отказывается проходить ВВК по прибытии, его данные передают в Национальную полицию. После этого полиция доставляет его в ТЦК для составления протокола об админправонарушении, пояснил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобильная связь мобилизация в армию война России и Украины ТЦК и СП
Реклама

Главное за день

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

23:13 Украина
Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

23:05 Синоптик
В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

21:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния 140366

Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния

После новостей об избиении: певица Камалия уехала из Украины 18485

После новостей об избиении: певица Камалия уехала из Украины

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает 17163

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

Сын Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали 11934

"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

Последние новости

23:13

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

23:05

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

23:03

Поставка истребителей F-16: Мусиенко назвал условия, которые будут указывать на это

21:43

"Очень опасный" сценарий: Кэмерон против того, чтобы "солдаты НАТО убивали россиян"

21:03

В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
21:01

Новый этап войны: РФ готовится к расширению наступления - Зеленский

20:21

Сильнейшие молитвы за детей: что об этом известно и как нужно молитьсяВидео

20:05

Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild

20:02

"Первый шаг к миру": на саммите мира разработают переговорную позицию и передадут РФ

Реклама
19:45

В Украину идет похолодание: в каких регионах внезапно упадет температура воздуха

19:20

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?мнение

18:55

Чехия не поддерживает уклонистов: в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину

18:37

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

18:27

Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

18:24

Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

18:24

Чем подкормить лук: хитрый фокус стопроцентно спасет весь урожайВидео

17:50

Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

17:45

Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по ХарьковуФото

17:30

Нужно ли женщинам надевать платок в церкви: ответ священника удивит многихВидео

17:24

РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой

Реклама
16:59

"Ситуация серьезная": существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

16:57

Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

16:42

Больше, чем просто заправка: зачем в салат на самом деле добавляют уксус

16:36

"Каждая успешная операция на поле боя имеет имя", - эксперт рассказал, благодаря кому вокруг Киева появилась водная линия обороны

16:22

Благодатный огонь сходит или нет: что важно знать накануне Пасхи 2024Видео

16:20

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

15:59

В Германии масштабный пожар на заводе, где, вероятно, производили ПВО Iris-TВидео

15:57

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

15:38

"К таким как Ани Лорак": известный украинский певец заступился за Славу Каминскую

15:21

Шольц с сарказмом высказался насчет требований Украины о поставках Taurus - Bild

15:21

РФ потеряла на войне против Украины полмиллиона солдат: во Франции раскрыли потери

15:19

Будут заморозки до -3 градусов: на Украину надвигается похолодание

14:47

Поврежден трамвай, люди под завалами домов: РФ атаковала Харьков КАБами

14:25

"Новости из Одессы заставляют меня плакать": Свитолина не сдержала эмоций

14:20

Что положить в лунку при посадке кабачков: копеечная добавка поразит урожаемВидео

13:54

Вынуждены "прятаться": в разведке Британии оценили последствия удара по аэродрому РФ

13:15

Алла Пугачева "спасла" путинистку Настю Ивлееву после "голой" вечеринки

13:15

Что нельзя сажать рядом со свеклой: какие "соседи" будут мешать корнеплоду нормально расти

13:13

Цены на электричество могут скоро подскочить: в Нацбанке сделали мрачный прогноз

13:11

Сроком на 100 лет: Украина и Британия готовят историческое соглашение о партнерстве

Реклама
12:35

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удар по центру КураховоФото

12:26

Защищал раненого побратима: на фронте погиб известный украинский актер

12:17

Разведка США сказала, в чем "параноидальный страх" Путина

12:02

Что делать, если капает вода из крана: как решить надоевшую проблему

11:53

"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

11:52

Как приготовить сулугуни в домашних условиях: лучший рецепт от опытных сыроделов

11:43

Бои за Очеретино: Силы обороны контратаковали и отбили ряд позиций - комбат ВСУ

11:22

"Не закончится на поле боя": генерал ВСУ назвал условие завершения войны

10:48

Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ

10:44

Китайский гороскоп на завтра 4 мая: Петухам - разочарование и критика, Кроликам - обида

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять