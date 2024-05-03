Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

Люди с одинаковыми болезнями могут быть признаны как годными, так и непригодными, в зависимости от степени ограничения функциональности, пояснила Оксана Сухорукова.

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Больных диабетом и ВИЧ могут признать годными к службе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Пригодными к службе в армии могут признать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями. Люди с диабетом и ВИЧ могут служить, в зависимости от степени ограничения функциональности.Обэтом сообщила директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона.

Сухорукова отметила, что в соответствии с новыми изменениями законодательства, люди, которые ранее были "ограниченно годными", должны пройти повторную медкомиссию. Тех, кого признают непригодными, снимут с воинского учета.

"Относительно людей, которые получат статус "годный для несения службы", есть нюансы. Потому что человек может быть полностью пригоден или, например, пригоден к службе в высших военных учебных заведениях, в медицинских подразделениях, в службах обеспечения, логистики, в ТЦК", - отметила она. видео дня

Представительница Минобороны пояснила, что люди с одинаковыми заболеваниями могут быть признаны как годными, так и непригодными, в зависимости от степени ограничения функциональности, что определяется военно-врачебной комиссией.

"Например, если у человека была в анамнезе язва, но она зарубцевалась, человек себя нормально чувствует, у него полностью воссоздана функциональность, то он будет пригоден. Если у человека есть язва, в результате которой, например, удалена часть желудка, у человека есть ограниченная функциональность, то он, скорее всего, будет непригодным в зависимости от ограничения функциональности для несения службы", - подчеркнула Сухорукова.

По ее словам, военно-врачебная экспертиза не устанавливает диагноз, поскольку это работа врачей. Они определяют диагноз и степень ограничения функциональности. Задачей ВВК является установить, пригоден ли человек к службе или нет, исходя из имеющегося диагноза.

"Если говорить о диабете, то когда речь идет о легкой степени, которую можно выравнивать диетой, образом жизни, то этот человек является пригодным. Если у человека легкая или средняя степень диабета, то он может быть пригоден к службе в определенных частях. Если у человека тяжелая степень диабета, то человек является непригодным к службе", - пояснила она.

Лица с ВИЧ также будут служить, если они являются бессимптомными носителями с полной иммунной компенсацией. В случае иммунной субкомпенсации, они могут служить в ограниченных частях. Тяжелая степень заболевания означает непригодность к службе.

"Они являются такими же людьми как мы, они не несут угрозу обществу", - подчеркнула Сузорукова.

Процедура обжалования решений ВВК остается в силе. Если военно-врачебная комиссия назначает переосвидетельствование или дополнительные обследования, они должны проходить в другом учреждении здравоохранения, а не в том, выводы которого обжаловались. В случае несогласия с решением центрального ВВК, военнообязанный имеет право обратиться в суд.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Как сообщал Главред, статус "ограниченно годного" для военнообязанных отменяют с 4 мая, далее мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Если военнообязанный получает повестку для обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК, или отказывается проходить ВВК по прибытии, его данные передают в Национальную полицию. После этого полиция доставляет его в ТЦК для составления протокола об админправонарушении, пояснил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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