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После этого работа ТЦК: в ВСУ предупредили, что только законом о мобилизации не обойдется

Яна Ставская
22 апреля 2024, 19:55
Войско нуждается в реформе рекрутинга и учебных центров, считает Жорин.
После этого работа ТЦК: в ВСУ предупредили, что только законом о мобилизации не обойдется
Мобилизация 2024 - основные положения / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com / zelenskyy.official

В украинской армии все еще есть проблемы с набором людей, и новый закон о мобилизации это не решит. Офицер ВСУ, заместитель командира "Третьей штурмовой" Максим Жорин назвал это "комплексным вопросом".

В своем Telegram Жорин призвал власть формировать правильный образ войска.

"Заниматься тотальной подготовкой населения. Работать над мобилизацией всего общества, в смысле объединения вокруг победы", - пояснил военный.

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А после этого уже идет работа ТЦК и все остальное, добавил он.

"Ну и конечно, без реформы системы рекрутинга, реформы учебных центров и справедливого распределения людей существенно улучшить ситуацию вряд ли получится", - отметил Жорин.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Мобилизация в Украине - последние новости

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Нынешние воины Сил обороны Украины нуждаются в замене молодыми украинцами, которые лучше ориентируются в технологиях современной войны, прокомментировал глава государства.

Согласно новому закону о мобилизации, осужденные смогут попасть в ряды ВСУ по личному согласию и согласованию с командирами частей. Будут проверять их физическое здоровье и психическое состояние.

Также Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов . По словам министра юстиции Дениса Малюськи, кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

При этом из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что армия уже имеет проблемы с кадрами, а демобилизация может их углубить.

"Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернусь домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война, мы не можем себе позволить такой роскоши как демобилизация", - сказал он.

мобилизация инфографика
Мобилизация в Украине 2024 / Инфографика: Главред

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