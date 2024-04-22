После этого работа ТЦК: в ВСУ предупредили, что только законом о мобилизации не обойдется

В украинской армии все еще есть проблемы с набором людей, и новый закон о мобилизации это не решит. Офицер ВСУ, заместитель командира "Третьей штурмовой" Максим Жорин назвал это "комплексным вопросом".
В своем Telegram Жорин призвал власть формировать правильный образ войска.
"Заниматься тотальной подготовкой населения. Работать над мобилизацией всего общества, в смысле объединения вокруг победы", - пояснил военный.видео дня
А после этого уже идет работа ТЦК и все остальное, добавил он.
"Ну и конечно, без реформы системы рекрутинга, реформы учебных центров и справедливого распределения людей существенно улучшить ситуацию вряд ли получится", - отметил Жорин.
Кто такой Максим Жорин
Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.
Мобилизация в Украине - последние новости
2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Нынешние воины Сил обороны Украины нуждаются в замене молодыми украинцами, которые лучше ориентируются в технологиях современной войны, прокомментировал глава государства.
Согласно новому закону о мобилизации, осужденные смогут попасть в ряды ВСУ по личному согласию и согласованию с командирами частей. Будут проверять их физическое здоровье и психическое состояние.
Также Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов . По словам министра юстиции Дениса Малюськи, кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.
При этом из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что армия уже имеет проблемы с кадрами, а демобилизация может их углубить.
"Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернусь домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война, мы не можем себе позволить такой роскоши как демобилизация", - сказал он.
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