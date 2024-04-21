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Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов: Малюська рассказал о планах

Дмитрий Видоменко
21 апреля 2024, 07:48обновлено 21 апреля, 08:52
В Украине власти будут стимулировать мужчин идти на фронт, путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации, говорит глава Минюста Малюська.
Мобилизация, ВСУ
Руководитель Минюста Малюська убежден, что правительство обеспечит стимулирование для украинцев идти на службу / коллаж Главред, фото УНИАН и t. me_V_Zelenskiy_officialУ

В Украине правительство намерено стимулировать мужчин идти в Силы обороны через введение новых наказаний за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

Чиновник говорит ‒ кроме ограничения прав на управление транспортными средствами ‒ для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

По словам Малюськи, чиновники будут делать так, чтобы те украинцы, которые защищают Украину, не находились в худшем положении, чем те, кто поступать так не хочет.

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"Мы уже давно готовим ТЦК и вообще ВСУ, чтобы они могли справиться с потоком людей. В частности, премьер-министр давал поручение Минобороны организовать работу ТЦК 24/7. У меня сомнений в том, что работа будет обеспечена должным образом, нет", – рассказал он.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Руководитель Минюста также убежден, что правительство обеспечит стимулирование идти служить тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей. По его словам, уклонисты от мобилизации в будущем не смогут получить некоторые административные услуги от государства.

"Сейчас различные министерства нарабатывают изменения в постановление Кабмина, которые установят предпосылкой получения отдельных админуслуг предоставления военно-учетного документа", – подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Напомним, ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины утвердил окончательный вариант положений военно-транспортной обязанности в законопроекте о мобилизации. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Кроме этого, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал данный законопроект.

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