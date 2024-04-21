Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов: Малюська рассказал о планах

В Украине власти будут стимулировать мужчин идти на фронт, путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации, говорит глава Минюста Малюська.

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Руководитель Минюста Малюська убежден, что правительство обеспечит стимулирование для украинцев идти на службу / коллаж Главред, фото УНИАН и t. me_V_Zelenskiy_officialУ

В Украине правительство намерено стимулировать мужчин идти в Силы обороны через введение новых наказаний за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

Чиновник говорит ‒ кроме ограничения прав на управление транспортными средствами ‒ для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

По словам Малюськи, чиновники будут делать так, чтобы те украинцы, которые защищают Украину, не находились в худшем положении, чем те, кто поступать так не хочет.

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"Мы уже давно готовим ТЦК и вообще ВСУ, чтобы они могли справиться с потоком людей. В частности, премьер-министр давал поручение Минобороны организовать работу ТЦК 24/7. У меня сомнений в том, что работа будет обеспечена должным образом, нет", – рассказал он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Руководитель Минюста также убежден, что правительство обеспечит стимулирование идти служить тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей. По его словам, уклонисты от мобилизации в будущем не смогут получить некоторые административные услуги от государства.

"Сейчас различные министерства нарабатывают изменения в постановление Кабмина, которые установят предпосылкой получения отдельных админуслуг предоставления военно-учетного документа", – подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Напомним, ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины утвердил окончательный вариант положений военно-транспортной обязанности в законопроекте о мобилизации. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Кроме этого, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал данный законопроект.

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