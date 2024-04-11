ТЦК получит данные от МВД: стало известно, у кого будут забирать авто для ВСУ

МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

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У кого могут забрать авто на войну / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 11 апреля, комитет национальной безопасности и обороны ВРУ утвердил положения военно-транспортной обязанности в окончательном варианте законопроекта о мобилизации.

В новом законе о мобилизации также говорится об авто, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортной обязанности, передает "Судебно-юридическая газета".

"Так, военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой и распространяется, кроме властных органов, на предприятия, учреждения и организации, в том числе на железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, учреждения и организации, которые обеспечивают эксплуатацию транспортных средств, а также на граждан - владельцев транспортных средств", - говорится в новой редакции. видео дня

Выполнение военно-транспортной обязанности осуществляется в соответствии с Мобилизационным планом Украины. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период.

Соответствующие данные о водных транспортных средствах, а также о тракторах, сельскохозяйственной технике передают в ТЦК также Минифраструктуры, Госпродпотребслужба и другие. "Мобилизовать" авто также могут, если в собственности человека более 1 транспортного средства, автомобиль могут мобилизовать.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. "За" проголосовало 283 народных депутата. В свою очередь народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале сообщил, что законопроект о мобилизации принят в целом.

Стало известно, что оставили в законе о мобилизации. Военные считают, что закон, который рассматривается народными депутатами, не улучшит ситуацию с пополнением резервов ВСУ.

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