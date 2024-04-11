'Поражение в войне': топ-генерал США выдал серьезное заявление о помощи Украине

Кристофер Каволи заявил, что артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны могут закончиться у ВСУ очень быстро.

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В США заявили о помощи Украине / коллаж: Главред, фото: flickr, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны могут закончиться у Сил обороны "достаточно быстро" без поддержки США, оставляя Украину уязвимой к частичному или полному поражению в войне.

Топгенерал на слушаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей США заявил, что сейчас Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый один, выпущенный украинскими силами.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели это соотношение может быть уже десять к одному.

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"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проигрывает. Итак, ставки очень высоки", - сказал Каволи.

Он подчеркнул, что в этом году украинские войска "действительно зависят" от поддержки Штатов.

"И без нашей поддержки они не смогут победить", - добавил он.

Кто такой Кристофер Каволи Кристофер Джерард Каволи - американский военный деятель, генерал армии США. Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, пишет Википедия. О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьезными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

Напомним, что в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США. Столтенберг подчеркнул, что именно Россия начала кровавую войну против Украины, а ВСУ реализуют право на самооборону. Он также поддерживает передачу Киеву дальнобойного вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал жесткую правду о помощи. США приостановили военную помощь, которая так необходима Украине. Зеленский предложил выход и отметил, что государство готово брать эту помощь даже в кредит.

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