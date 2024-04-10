У Украины будут хорошие шансы в войне: в США сказали, что для этого нужно

Украина обладает серьезными планам и подходом в вопросе отражения российской военной агрессии, отметила помощник главы Пентагона Селеста Валландер.

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У Украины очень хорошие шансы в войне, если США помогут - Пентагон / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Украина получит серьезные шансы на отражения российских наступательных действий, если Соединенные Штаты Америки предоставят дополнительную военную помощь. Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

В своем Twitter-аккаунте корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин опубликовал ее позицию по вопросу военных перспектив Украины. Она оценила их как "очень хорошие", но при условии пролонгации американской помощи.

"У них (Украины.) есть твердые планы, у них есть твердый подход", - сказала Селеста Валландер и подчеркнула упорство украинских воинов. видео дня

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь Украине от США – когда примут решение о продлении поддержки:

Конгресс США до сих пор не принял законопроект, предусматривающий финансирование военной поддержки Украины на сумме более 61$ млрд. долларов. Документ тормозят республиканцы в Палате представителей. Американский политик Курт Волкер надеется, что решение о помощи Украине будет в апреле.

Президент Владимир Зеленский призвал Запад дать Украине ПВО и истребители. По его словам, вооружения нужны для защиты украинских городов. Гарант заявил, что ВСУ переломят ситуацию, если получат нужное оружие.

Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы, сказали в США и НАТО. Верховный главком НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что ситуация может стать угрожающей, если вовремя не оказать помощь.

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