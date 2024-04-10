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"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

Андрей Ганчук
10 апреля 2024, 18:13
Украина никуда не отступает, ситуация на восточном фронте стабилизирована, сказал президент Владимир Зеленский в обращении к Дельфийскому экономическому форуму.
Зеленский, Путин
Украине нужны ПВО и боевые самолеты, чтобы остановить войска Путина - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Украина нуждается в системах противовоздушной обороне и военных самолетов, которые должны защитить города от террора страны-оккупанта России. Украинские войска сломают хребет Путину, если союзники примут нужные политические решения, а Киев получит конкретные вооружения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, в ходе своего видеообращения к Дельфийскому экономическому форуму он рассказал о том, что ситуация на восточном фронте стабилизирована, армия никуда не отступает.

"Украина никуда не отступает. Ситуация на востоке нашего государства, где идут самые горячие боевые действия, стабилизирована. Ситуация по дроновым атакам – я считаю, что тут у нас есть успехи. Ситуация на море, на юге нашей страны, не только стабилизирована: у нас был успех в конце прошлого года и сейчас мы видим, как растет наше ВВП из-за того, что работает морской коридор", - отметил Зеленский.

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По словам государства, Украине нужны десятки систем ПВО и достаточное количество боевых самолетов, чтобы защитить свои города от агрессии РФ в воздухе.

"Украина не просит слишком многого. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора… Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей - и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю", - объяснил украинский гарант.

Также он добавил, что принятие союзниками политических решений и предоставление конкретного оружия поможет Украине сломить российские войска.

"Я на вашем месте не так смотрел бы на ситуацию. Не нужно быть слишком позитивными, потому что идет война и против нас серьезный враг, но давайте будем реалистами, а не пессимистами. Сегодня ситуация стабилизирована. Будет конкретное оружие, конкретные политические шаги от наших партнеров – мы поломаем хребет Путину", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь Украине от США - когда будет оружие:

Президент Владимир Зеленский мощно обратился к США из-за задержки помощи. Он призвал продолжить помощь Украине, поскольку без поддержки есть угроза не только не победить, но и не выстоять в войне.

В Белом доме заявили, что Украина из-за американского Конгресса вынуждена терять позиции на фронте. У Байдена призвали законодателей принять законопроект, который включает поддержку Украины, уже на этой неделе.

Помощь Украине на сумму более $60 млрд будет одобрена в апреле, считает бывший спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. По его словам, подавляющее большинство конгрессменов как в Сенате, так и Палате представителей Конгресса, поддерживают украинское государство.

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