Белый дом набросился на Конгресс из-за отсутствия помощи Украине

В Администрации Белого дома уверяют, что именно Конгресс виноват в том, что Украина теряет свои территории.

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Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет территории / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, 53-я ОМБр

Администрация Белого дома США обвинила Конгресс в том, что Украина вынуждена терять свои позиции на фронте из-за отсутствия необходимой военной помощи. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

Она отметила, что серьезный дефицит боеприпасов у ВСУ появился именно из-за бездействия Конгресса США.

"На протяжении последних нескольких недель, нескольких месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это из-за бездействия Конгресса ... Они (украинцы - Главред) борются за свою свободу, за демократию, против агрессии Путина. И мы знаем, что произойдет, если не ответить тирании, если не остановить диктаторов", – добавила она. видео дня

Карин Жан-Пьер акцентирует на необходимости для Палаты представителей принять законопроект с потребностями национальной безопасности и поддержкой Украины сразу после каникул на этой неделе.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено – в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.

Но после этого Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

Также ранее сообщалось, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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