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Украина получит еще партию Leopard 2A4: когда танки появятся на фронте

Яна Ставская
20 марта 2024, 21:08
Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.
Украина получит еще партию Leopard 2A4: когда танки появятся на фронте
Передача танков может состояться уже летом / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-я ОБМП

Испания намерена передать Украине 19 Leopard 2A4. Газета La Vanguardia утверждает, что это будут машины после ремонта. Мадрид надеется объявить о поставке танков этим летом.

Отмечается, что поставка Leopard будет осуществляться двумя партиями: 10 боевых танков до конца июня и еще 9 - в сентябре.

Завод Santa Bárbara Sistemas сумел подготовить танки, которые десяток лет были на хранении испанской армии и, по словам министра обороны Маргариты Роблес, имели "плачевное" состояние, к отправке в Украину.

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В материале говорится, что новая партия Leopard 2A4 будет в худшем состоянии, чем предыдущая, переданная Украине.

Глава правительства надеется, что во время саммита НАТО в июле боевые танки уже будут в Украине.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 - один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие - гладкоствольная пушка Rheinmetall RH-120. Она используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских К1А1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальной дверцей. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит вреда экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. Его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Военная помощь Украине

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, есть прогресс в направлении боеприпасов. Однако на вопрос о прогрессе по дальнобойным ракетам Taurus министр обороны Германии отметил, что об этом "новостей нет".

До этого координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

"У них (защитников Украины - Главред) на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад...", - сказал Кирби.

Кому-то может показаться убедительным обещание Чехии передать Украине 800 тысяч снарядов, даже больше - по некоторым данным, Прага могла найти еще сотни тысяч дополнительных боеприпасов, однако поставки такого вида помощи Украине затянутся на некоторое время.

Тем не менее чешский лидер пообещал, что в ближайшее время европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов - и для себя, и для Украины.

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