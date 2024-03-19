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Писториус анонсировал пакет помощи ВСУ и сказал, будут ли в нем Taurus

Анна Ярославская
19 марта 2024, 12:42
По словам главы Минобороны Германии, есть прогресс в направлении боеприпасов.
Борис Писториус, ракета Taurus
Борис Писториус заявил, что новостей по отправке ракет Taurus в Украину пока нет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Saab

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он заявил 19 марта перед заседанием Контактной группы по обороне Украины, которая проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.

По его словам, есть прогресс в направлении боеприпасов, передает Радио Свобода.

"С одной стороны благодаря чешской инициативе, но мы также сможем объявить еще один пакет здесь сегодня. Итак, дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами, но главное – это постоянные поставки боеприпасов", – заявил Писториус.

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На вопрос о прогрессе в отношении дальнобойных ракет Taurus, министр обороны Германии отметил, что об этом "новостей нет".

Ракета Taurus
Ракета Taurus - главные характеристики / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Писториус рассказал о новом пакете помощи для Украины:

Скриншот

Как сообщал Главред, президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага пытается доставить Украине боеприпасы "так быстро, как это возможно". По его словам, в ближайшее время европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов – и для себя, и для Украины.

Тем временем Польша и Германия запустят коалицию бронетехники для Украины. К проекту присоединились Великобритания, Швеция и Италия. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом.

Ракеты Taurus для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил свою позицию относительно неотправки в Украину дальнобойных ракет Taurus. По его словам, это может привести к дальнейшей эскалации конфликта и фактически обозначить прямое участие Германии в войне.

Издание Der Spiegel писало о т ом, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается убедить Шольца доставить в Украину крылатые ракеты Taurus.

14 марта 2024 года 538 немецких депутатов проголосовали "против" поставки дальнобойных крылатых ракет модели Taurus для нужд ВСУ (только 31 человек поддержал соответствующее решение).

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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