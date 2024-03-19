Коалиция бронетехники для Украины: Польша и Германия запускают важный проект

Министр обороны Германии призвал союзников усилить украинские наступательные и оборонные возможности посредством снарядов и другого вооружения.

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Польша и Германия запускают коалицию бронетехники для Украины / Коллаж: Главред, фото: gov.pl/web/obrona-narodowa, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха ​

Польша и Германия запустят коалицию бронетехники для Украины. К проекту присоединились Великобритания, Швеция и Италия. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом, говорится на сайте польского Минобороны.

"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", – сказал глава польского Минобороны.

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По словам Писториуса, коалиция бронетехники "особенно важна в то время, когда Россия ежедневно пытается разделить Запад и подорвать нашу сплоченность".

Министр обороны Германии призвал союзников усилить украинские наступательные и оборонные возможности посредством снарядов и другого вооружения.

Министры также обсудили вопросы, касающиеся инициативы совместной закупки боеприпасов странами Евросоюза для Украины.

Коалиция дронов - что это такое На 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины объявлено о запуске Коалиции дронов, к которой уже присоединились 8 стран: Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия и Великобритания. Страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году. Весной Канада планирует передать Украине более 800 современных боевых дронов SkyRanger R70 на сумму в 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл США). Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто. По словам Блэра, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе. Летом Франция поставит в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов. Дроны заказали у компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Как сообщал Главред, немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что официальный Берлин пока исключает возможность отправки своих войск на территорию Украины. Германия не станет партией войны, в том числе и поэтому она не поставляет Киеву ракеты Taurus.

Также Писториус заявил о том, что считает ситуацию на фронте в Украине тупиковой.

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