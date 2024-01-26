'Нет успехов у сторон': в ФРГ оценили ситуацию на фронте и дали тревожный прогноз

Борис Писториус считает, что ни одна из сторон не имеет территориальных успехов на поле боя.

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Борис Писториус оценил ситуацию на фронте / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-ша окрема бригада територіальної оборони

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что считает ситуацию на фронте в Украине тупиковой.

"Фактически ситуация зашла в тупик. Никаких территориальных успехов ни с какой из сторон. Но украинцы продолжают очень успешно обороняться, особенно на юге страны и на востоке", - сообщил он и комментарии изданию Bild.

При этом он не подтвердил информацию СМИ о возможном обмене дальнобойными ракетами с Великобританией с целью их дальнейшей поставки Украине.

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"Мне ничего неизвестно об этом предложении. Если и идут обсуждения по этому поводу, то не у меня", - сказал министр обороны ФРГ.

Он также прокомментировал и слова Дмитрия Кулебы о том, что КНДР лучше помогает России снарядами, чем Запад Украине.

"Это заявления Кулебы, какими мы их знаем. Он имеет склонность к поляризации и эскалации. Это его право в той ситуации, в которой находится его страна. Но северокорейские поставки я рассматриваю несколько в ином свете. Их может быть много, но их качество на существенно другом уровне", - говорит немецкий политик.

В то же время он также оценил вероятность начала войны между Россией и НАТО

"На данный момент я не вижу опасности нападения России на территорию НАТО или на партнера НАТО. Но это лишь сейчас. Никто не знает, будет ли так продолжаться. Нам необходим принцип сдерживания, мы знаем это со времен холодной войны. Тогда все было более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня", - добавил Писториус.

Ранее сообщалось о том, что Германия не дает Украине ракеты Taurus. Нужно наладить производство оружия и боеприпасов – такие меры необходимы, чтобы снабжать как Германию, так и Украину, сказал Йоханнес Арльт.

Напомним, Бундестаг провалил голосование за ракеты Taurus для Украины. Среди парламентариев возникли острые обсуждения вопроса. Инициативу поддержали 178 депутатов, 485 проголосовали против, трое воздержались.

"Зрады" нет: в голосовании Бундестага по Taurus Украине ситуация немного проще, сказал депутат, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев. Провал голосования связан с внутриполитическими парламентскими спорами в Германии. Нардеп прогнозирует, что вопрос с ракетами будет проголосован до 22 февраля.

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