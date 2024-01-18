'Зрады' нет: в голосовании Бундестага по Taurus Украине ситуация немного проще - депутат

Законопроект был отклонен не по сути, а из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара, отметили в ВР.

https://glavred.info/ukraine/zradi-nemaye-u-golosuvanni-bundestagu-shchodo-taurus-ukrajini-situaciya-prostisha-deputat-10534121.html Ссылка скопирована

Шольц все еще противится в вопросе передачи Украине ракет / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Бундестаг провалил проект резолюции по призыву к правительству Шольца передать Украине ракеты Taurus, потому что оппозиция хотела вынести его на голосование без согласования с другими. Как отметил депутат, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, вопрос получения Киевом этих средств поражения все еще открыт.

"Это был отдельный законопроект части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование. Законопроект был отклонен не по сути, а из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара", - утверждает Чернев.

видео дня

По его словам, план внести на рассмотрение Бундестага совместный законопроект всех фракций остается в силе.

"Скорее всего, голосование за него состоится до 22 февраля. Итак, подготовка к "штурму" офиса Шольца продолжается", - подчеркнул нардеп.

Накануне немецкие депутаты не поддержали проект резолюции ХДС/ХСС, в котором оппозиция призвала правительство Шольца одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. Проект поддержали 178 депутатов, в то же время 485 выступили против, еще трое воздержались.

Вопрос передачи Украине ракет вызвал спор между депутатами и ожесточенную дискуссию.

Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство до сих пор отказывают Украине в передаче крылатых ракет Таурус, потому что это, по мнению Берлина, может привести к нежелательной эскалации российско-украинской войны.

Более того, министр обороны ФРГ Борис Писториус не раз утверждал, что эти ракеты "не смогут значительно изменить ход войны". С чем не согласен ряд аналитиков.

Параллельно в Германии растет количество поддерживающих решение Шольца не передавать Киеву Taurus.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.