Зеленский отреагировал на скандал со слежкой за журналистами Bihus.info

За командой Бигуса следили неизвестные / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал вокруг выявленной незаконной слежки за командой журналистов-расследователей Bihus.info.

В своем вечернем обращении Зеленский отметил недопустимость давления на СМИ.

Также глава государства напомнил, что делом уже занимается Служба безопасности Украины.

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"Отдельно относительно ситуации с нашими журналистами, в частности фактом слежки за журналистами. СБУ начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", - ответил Зеленский.

Журналистов Bihus.info прослушивали

Журналисты-расследователи Bihus.info пожаловались на незаконное прослушивание своих сотрудников. Накануне в Сеть "слили" видеозаписи, на которых якобы сотрудники проекта употребляют наркотики.

Как утверждает Бигус, речь идет о загородной новогодней "вылазке". Камеру установили в гостиничном номере, который был зарегистрирован на четырех девушек. Прослушивание Бигус связывает с профессиональной деятельностью команды.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 УК (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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