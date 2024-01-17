Журналистов Bihus.info прослушивали: СБУ открыла производство

По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации".

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Команда расследователей связывает прослушивание с профессиональной деятельностью / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба СБУ, скриншот Bihus.info

Журналисты-расследователи Bihus.info пожаловались на незаконное прослушивание своих сотрудников. Накануне в Сеть "слили" видеозаписи, на которых якобы сотрудники проекта употребляют наркотики.

Основатель Bihus.info Денис Бигус в YouTube признал, что на опубликованных неизвестными кадрах действительно его подчиненные - операторы проекта. По словам журналиста, "последуют будут жесткие кадровые изменения".

"Такое поведение - выбор взрослых людей, однако за этот выбор в сознательной команде отвечает каждый", - говорится в заявлении команды. видео дня

В то же время в проекте подчеркнули, что их коллег прослушивали незаконно, а "цели тех, кто записывал, понятны".

Подробности прослушивания от Бигуса

Как утверждает Бигус, речь идет о загородной новогодней "вылазке". Камеру установили в гостиничном номере, который был зарегистрирован на четырех девушек. Прослушивание Бигус связывает с профессиональной деятельностью команды.

"Прослушивать телефоны, чтобы установить, что оператор покупает траву по 250 гривен? Вы сошли с ума. Это не похоже на спонтанное действие для какого-то конкретного материала. Это системное длительное слежение и преследование для дискредитации команды, работы, которую она делала на протяжении многих лет. И я не знаю, каким образом эта история может дискредитировать наш контент", - высказался Бигус.

Комментарий СБУ

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info, говорится в сообщении пресс-службы. По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 УК (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

"По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства. Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ", - указывают в СБУ.

В СБУ отмечают, что оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы относительно своей подследственности.

Раньше журналисты Bihus.Info рассказали, сколько "намолил" Павел из УПЦ МП. В частности, с 2016-го митрополиту принадлежит авто-кроссовер Mercedes-Benz Gle 350 2013 года выпуска, стоимость которого составляла около 53 тысяч долларов США. А с января 2022-го - микроавтобус Mercedes-Benz 220, который стоит от 88 тысяч долларов США.

Кроме того, СМИ также узнали, что жена главы Киевгорстроя купила виллу за 19 млн евро. На территории виллы 5 тысяч квадратов расположен огромный дом, в котором есть куча комнат, ванных, большая гостиная и даже свой винный погреб.

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