ВСУ ударом HIMARS уничтожили командира "элитного" полка РФ вместе с ЗРК Оса

Подполковник РФ Руслан Атанов был ликвидирован в результате удара РСЗО.

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На Херсонщине уничтожен ЗРК РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В Херсонской области украинские защитники из американского РСЗО HIMARS уничтожили вражеский ЗРК "Оса", когда там находился командир второго зенитно-ракетного полка ВДВ армии РФ подполковник Руслан Атанов.

Момент ликвидации высокопоставленного российского офицера и вражеского зенитно-ракетного комплекса вблизи Казачьих Лагерей на оккупированной части Херсонщины зафиксировал украинский беcпилотник.

"Командир 2-го зенитного ракетного полка НДС РФ подполковник Атанов не сделал правильных выводов после гибели полковника Оспанова, остался в Казачьих Лагерях Херсонской области и продолжил ходить к "Осе", будто там помазали медом. Судя по видео, демилитаризация Руслана Сергеевича стараниями HIMARS прошла быстро и практически безболезненно", - говорится в комментарии к видеозаписи.

видео дня

Кроме того, в росСМИ также появились сообщения о ликвидации Атанова на Херсонщине.

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Детали уничтожения ЗРК РФ

Как говорится в сообщении в Facebook Морской пехоты ВСУ, удачными действиями отличились воины 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты, которые обнаружили зенитный ракетный комплекс "Оса" российских оккупационных войск.

"К сожалению собственными средствами достать это "насекомое" возможности не было. Поэтому координаты были переданы другой группировке, которая и поставила точку этому вопросу. Результаты слаженной работы морпехов-разведчиков и артиллеристов можно увидеть на видео", - рассказали морпехи ВСУ.

Смотрите видео - уничтожение ЗРК "Оса" РФ на Херсонщине:

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Бои на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемалывают" штурмовые группы РФ и расширяют плацдарм на Левобережье. Россияне формируют небольшие штурмовые пехотные группы, которые не используют бронетехнику.

Как ранее сообщалось, войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки на Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.

Напомним, спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению.

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