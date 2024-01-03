ВСУ "перемалывают" штурмовые группы РФ и расширяют плацдарм на Левобережье

Россияне формируют небольшие штурмовые пехотные группы, которые не используют бронетехнику.

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ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

В районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты атакуют украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Как подчеркнула она в эфире информационного телемарафона, россияне формируют небольшие штурмовые пехотные группы, которые практически не используют бронетехнику для защиты личного состава.

По ее словам, украинские военные продолжают закрепление и попытки расширить плацдарм в упомянутом районе: "Это чрезвычайно тяжелая работа".

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Представитель Сил обороны юга уточнила, что оккупанты осуществляют многочисленные штурмы, а также стали более активно применять БПЛА, при этом они используют различные модификации БПЛА, которые сбрасывают с беспилотников осколочные боеприпасы.

"То есть понимая, что авиация – это очень рискованно, они пытаются давить с воздуха именно таким образом", — добавила Гуменюк.

Что говорят в Генштабе

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на значительные потери оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Бои на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ не могут перебросить бронированную технику. Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

Как ранее сообщалось, войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки на Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.

Напомним, спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению.

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